Durazo impulsa modernización portuaria en Guaymas con inversión de 130 mil millones de pesos

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El proyecto impulsado por el gobierno estatal contempla ampliar la infraestructura portuaria, sumar nuevas grúas para contenedores y fortalecer la conexión de Sonora con mercados nacionales e internacionales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/09/2026 10:36 AM.
En Sonora y editada el 18/09/2026 10:44 AM.