Durazo impulsa modernización portuaria en Guaymas con inversión de 130 mil millones de pesos

Durante décadas, en Guaymas no se había aprovechado al máximo su potencial turístico y económico; hoy, a cinco años del gobierno de Alfonso Durazo Montaño, se consolida como un puerto de altura más grande, moderno y competitivo, y una plataforma logística y comercial de alcance nacional e internacional que busca conectar al estado con nuevos mercados y convertir su posición geográfica en una ventaja económica para las y los sonorenses.
El mandatario estatal ha impulsado un proyecto que, una vez desarrollado en su totalidad, alcanzará una inversión histórica de hasta 130 mil millones de pesos, destinada a ampliar y fortalecer la infraestructura portuaria de Guaymas.
Como parte de la primera fase de este proceso de transformación, se realizó una inversión inicial de 6 mil 100 millones de pesos, que contempla la expansión de 60 hectáreas y la construcción de un muelle de hasta mil 100 metros de longitud, con una profundidad de 16 metros.
A ello se suma la llegada de dos nuevas grúas especializadas para el manejo de contenedores para incrementar la capacidad operativa del puerto; este equipo es uno de los hitos más importantes para el desarrollo de la nueva terminal operada por la empresa SSA Marine México, en Guaymas, siendo parte de las inversiones que esta industria realiza para el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y ampliación de las capacidades logísticas de Sonora.
Esta infraestructura permitirá al Puerto de Guaymas ampliar sus capacidades operativas, mejorar sus condiciones para el movimiento de mercancías y fortalecer la conectividad de Sonora con mercados nacionales e internacionales.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño ha colocado la modernización del puerto como un proyecto estratégico para aprovechar la posición geográfica de Sonora y generar nuevas condiciones para la llegada de inversiones, el crecimiento de las actividades comerciales y el desarrollo económico de la entidad.