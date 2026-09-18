Lorenia Valles destaca inversión en infraestructura y avances carreteros en Sonora

En materia de infraestructura, hay un antes y un después. En los gobiernos del PRIAN, las obras públicas brillaron por su opacidad, falta de diagnóstico sobre su utilidad pública o quedaron inconclusas. Con la Cuarta Transformación, el compromiso es la implementación de una política de infraestructura con suficiencia técnica y presupuestal, que detone el desarrollo igualitario de todas las regiones y garantice el bienestar social, declaró Lorenia Valles.
La senadora de la República con licencia celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo prioricen en sus gobiernos la inversión de recursos públicos en las obras de infraestructura.
Invertir en infraestructura tiene varias virtudes: contribuye al desarrollo regional al promover que haya más conectividad, servicios públicos y asentamientos humanos, activando las actividades productivas y el comercio; crea nuevos empleos para la ejecución y mantenimiento de las obras, sumando la oferta laboral por el establecimiento de nuevas empresas; genera bienestar social al mejorar la economía de los hogares y facilitar el acceso a los servicios públicos, señaló Valles Sampedro.
El trabajo a ras de suelo del gobernador Alfonso Durazo ha trazado la ruta de las obras de infraestructura en el estado. Escuchando a la gente puso en marcha la modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino con una inversión inicial de 500 millones de pesos. Así han avanzado las carreteras de Agua Prieta-Bavispe, Bavispe-Nuevo Casas Grandes, Guaymas-Chihuahua y Sonoyta-Puerto Peñasco, con apoyo del Gobierno federal. Así se han construido cinco caminos artesanales, con la participación de las comunidades, finalizó Lorenia Valles.