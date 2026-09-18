Lorenia Valles destaca inversión en infraestructura y avances carreteros en Sonora

...

La legisladora con licencia señaló que los gobiernos federal y estatal han priorizado obras para mejorar la conectividad, impulsar la actividad económica y atender demandas históricas de comunidades sonorenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/09/2026 11:23 AM.
En Sonora y editada el 18/09/2026 11:29 AM.