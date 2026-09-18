Con respaldo de Sheinbaum y Durazo, 456 mil sonorenses salieron de la pobreza

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Programas sociales, becas, pensiones y apoyos para familias vulnerables forman parte de una inversión anual de 20 mil millones de pesos, de acuerdo con el Gobierno de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/09/2026 10:57 AM.
En Sonora y editada el 18/09/2026 11:04 AM.