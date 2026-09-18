Con respaldo de Sheinbaum y Durazo, 456 mil sonorenses salieron de la pobreza

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha llevado bienestar a más de 1 millón de sonorenses, a través de apoyos y programas que suman una inversión de 20 mil millones de pesos anuales. Bajo el compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño de transformar Sonora en tierra de oportunidades para todas y todos, 456 mil sonorenses han salido de la pobreza.
A través de pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar, Salud casa por casa, Sembrando Vida, Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, se contribuye año con año a la mejora de la calidad de vida de las familias.
Este 2026 se destinaron 200 millones de pesos al Programa de Fortalecimiento Económico para las Familias Vulnerables, distribuido en más de 16 mil hogares en los 72 municipios de la entidad, con el objetivo de fortalecer los ingresos de los hogares que más lo requieren mediante un recurso adicional para subsanar gastos.
La Pensión a Personas con Discapacidad beneficia a 14 mil niñas y niños, con una inversión de 96 millones de pesos; además se creó el programa de Beca Terapia con una inversión de 117 millones de pesos, beneficiando a más de 9 mil 200 personas con trastorno del espectro autista.
Con la visión de incentivar e impulsar al talento joven, el gobernador Durazo incrementó el Premio Estatal de la Juventud de 10 mil a 100 mil pesos por ganador desde 2022; y este 2026 anunció que el primer lugar será de 200 mil pesos, monto que supera el estímulo ofrecido a nivel nacional a los jóvenes que participan en este concurso; además, pasa de 10 a 48 ganadores premiados por año.
El programa Sonora Atiende ha llevado a cabo 135 ferias de servicios en 34 municipios del estado, donde se han brindado 203 mil 862 servicios a la ciudadanía, con trámites y asesoría gratuita de más de 30 dependencias, con la finalidad de acercar el trabajo del Gobierno del Estado a las familias sin necesidad de acudir a las oficinas gubernamentales.