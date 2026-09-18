Seguridad, agua, infraestructura y empleo, ejes del Segundo Informe de Astiazarán

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Durante su mensaje, el alcalde reportó inversiones y acciones en distintos sectores de Hermosillo, entre ellas 474 proyectos de obra concluidos, equipamiento policial, infraestructura hidráulica y programas de participación ciudadana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/09/2026 04:33 PM.
En Sonora y editada el 18/09/2026 04:38 PM.