¡Van contra el gusano barrenador! Sonora liberará millones de moscas estériles para frenarlo

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Autoridades reforzaron el operativo sanitario tras detectar 59 casos activos en el estado y preparan la liberación de cerca de 50 millones de ejemplares para interrumpir la reproducción de la plaga

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/09/2026 03:50 PM.
En Sonora y editada el 18/09/2026 03:52 PM.