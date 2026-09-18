¡Van contra el gusano barrenador! Sonora liberará millones de moscas estériles para frenarlo

A fin de fortalecer la contención del avance del gusano barrenador del ganado con la dispersión de mosca estéril, el Gobierno de Sonora intensificó acciones a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).
El médico veterinario Arturo Ruiz, responsable del Comité Pecuario del Estado de Sonora, informó que esta estrategia alcanzará cerca de 50 millones de ejemplares liberados el próximo lunes 21 de septiembre, con el objetivo de interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga.
El funcionario indicó que las autoridades notificaron oficialmente el primer caso de la plaga en un becerro dentro del predio El Chaparral, ubicado en la colindancia de los municipios de Guaymas y Hermosillo, a unos 80 kilómetros al sur de la capital sonorense; en la actualidad, 59 casos permanecen activos en la entidad.
Como respuesta inmediata, el miércoles 16 de septiembre inició la liberación de moscas estériles en Hermosillo con el uso de ocho cámaras que contienen entre 80 mil y 90 mil insectos cada una. La ruta de vuelo cubre la zona del Valle, desde la calle 26 hasta la calle 4 Sur, y avanza hacia las inmediaciones de La Pintada sobre la carretera Hermosillo a Guaymas.
La estrategia también se aplica en zonas prioritarias como La Colorada, Tecoripa, Ónavas, Yécora, Tarachi, Rosario Tesopaco, Álamos, Navojoa, Huatabampo y Guaymas para detener el avance del insecto, sin que se haya detectado ningún reporte en la zona norte de Sonora.
Las labores se ejecutan bajo el estricto protocolo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), quienes, ante la notificación de un caso, el personal establece un radio de atención de 20 kilómetros para aplicar medidas sanitarias y tratamientos con lactonas macrocíclicas al ganado, además de reforzar el control de movilización.
En estas tareas participan de manera coordinada la Sagarhpa, la Dirección General de Salud Animal, el Comité de Inspección Pecuaria, los organismos pecuarios estatales, el Comité de Tuberculosis, el CPA, la Secretaría de Salud, la Unión Ganadera Regional de Sonora y las asociaciones ganaderas locales.
El médico veterinario destacó que la notificación inmediata de cualquier sospecha es fundamental para brindar atención oportuna a los casos y así evitar la propagación del gusano barrenador para todo el estado de Sonora.