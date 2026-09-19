Lorenia Valles: igualdad salarial no es concesión, es derecho constitucional y justicia social

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En el Día Internacional de la Igualdad Salarial, la senadora con licencia destacó las reformas y programas que, según señaló, buscan reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/09/2026 01:29 PM.
En Sonora y editada el 19/09/2026 01:31 PM.