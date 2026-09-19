Lorenia Valles: igualdad salarial no es concesión, es derecho constitucional y justicia social

“La igualdad salarial no es una concesión, es un derecho constitucional y un acto de justicia social. Las mujeres tenemos derecho a recibir la misma remuneración que los hombres cuando realizamos el mismo trabajo, no menos; a trabajo igual, salario igual”, afirmó la senadora de la República con licencia Lorenia Valles.
En el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, la sonorense expresó que la Cuarta Transformación ha traducido los derechos de las mujeres en acciones para su bienestar y un futuro con oportunidades.
En 2024, en el Senado de la República aprobamos la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, la cual incluye la obligación del Estado mexicano de erradicar la brecha salarial de género. Esta reforma a la Constitución fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y convirtió la igualdad social en una verdadera política de Estado, manifestó la legisladora con licencia.
Hoy, todas las políticas públicas cuentan con perspectiva de género. El aumento al salario mínimo está impactando positivamente en la reducción de la brecha salarial. Además, hay acciones específicas como la creación de la Secretaría de las Mujeres, así como la Pensión Mujeres Bienestar que retribuye a las adultas mayores con un apoyo de $3,100 pesos bimestrales, continuó.
Hoy, todas las políticas públicas cuentan con perspectiva de género. El aumento al salario mínimo está impactando positivamente en la reducción de la brecha salarial. Además, hay acciones específicas como la creación de la Secretaría de las Mujeres, así como la Pensión Mujeres Bienestar que retribuye a las adultas mayores con un apoyo de $3,100 pesos bimestrales, continuó.
La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum fortaleció la agenda del gobierno federal en favor de nuestros derechos, logrando la territorialización de los programas en el estado con el apoyo del gobernador Alfonso Durazo. Ahora, las niñas cuentan con una beca para seguir estudiando, las jóvenes con más oportunidades para su futuro, las trabajadoras con salarios más justos para la prosperidad de sus familias y las mujeres mayores con una pensión.