Más de 39 mil familias en Sonora ya cuentan con certeza sobre su vivienda

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La administración estatal reporta más de 39 mil escrituras entregadas y la eliminación del cobro ante el Registro Público de la Propiedad para facilitar la regularización de viviendas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/09/2026 01:22 PM.
En Sonora y editada el 19/09/2026 01:25 PM.