Más de 39 mil familias en Sonora ya cuentan con certeza sobre su vivienda

Tener las escrituras de una vivienda significa mucho más que recibir un documento: significa saber que el patrimonio familiar está protegido y que podrá pasar a las siguientes generaciones. Bajo esta visión, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha impulsado una estrategia de regularización que suma más de 39 mil escrituras entregadas durante su administración, acompañada de la eliminación del cobro en el Registro Público de la Propiedad para que este trámite no represente un costo para las familias al solicitar las escrituras.
Esta política brinda certeza jurídica y seguridad patrimonial a miles de sonorenses que hoy cuentan con un documento que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas, fortaleciendo la tranquilidad de las familias y protegiendo uno de los principales patrimonios que pueden heredar a sus hijas, hijos y descendientes.
La eliminación del cobro por las escrituras en el Registro Público de la Propiedad ha sido una medida que permite a las familias realizar este trámite sin costo, mismo que anteriormente llegaba a ser de hasta más de 9 mil pesos, y facilita que la regularización de sus viviendas pueda convertirse en una realidad.
Estamos dando cumplimiento al compromiso social que asumimos, y con el respaldo de nuestra presidenta Sheinbaum estamos haciendo realidad lo que para muchas familias representaba algo prácticamente imposible: contar con el documento que acredite la legal posesión de su propiedad, expresó.
A mí me parece que es algo muy significativo, no solo para una persona sino para una familia completa. Es maravilloso que se pueda entregar esa certeza para toda la familia e incluso la descendencia, comentó Libia Barajas.
Por este beneficio sobre todo para las personas mayores. Al gobernador Durazo, que con esto ya se finiquitó mi adeudo y soy beneficiario, señaló Juan Ortega.
Para nosotros es mucha tranquilidad saber que somos dueños absolutos de nuestras viviendas. Estamos muy conformes, destacó Josefina Valdenegro.
Por este beneficio sobre todo para las personas mayores. Al gobernador Durazo, que con esto ya se finiquitó mi adeudo y soy beneficiario, señaló Juan Ortega.
Para nosotros es mucha tranquilidad saber que somos dueños absolutos de nuestras viviendas. Estamos muy conformes, destacó Josefina Valdenegro.
Todos nosotros estamos contentos aquí y le damos las repetidas gracias y nuestro reconocimiento por su obra y legado que está dejando a los sonorenses.