¡Guaymas se prepara para mover más carga! Modernizan su puerto con nuevas grúas

Con una inversión de 660 millones de pesos y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece la infraestructura del Puerto de Guaymas para convertirlo en una plataforma de mayor alcance para el comercio exterior, con una operación proyectada de 800% más que la capacidad actual, mediante la incorporación de nuevo equipamiento especializado y la construcción de infraestructura para el manejo de contenedores, vehículos y carga general.
Como parte de este proyecto de modernización, el titular del Ejecutivo estatal estuvo presente en la recepción de dos grúas especializadas tipo post-panamax, destinadas a incrementar la eficiencia en las operaciones de carga y descarga de buques portacontenedores en la Terminal de Usos Múltiples, operada por SSA México.
Eso significa transformar: no solamente construir muelles, no solo instalar grúas, no solamente mover contenedores. Significa mover la economía de Sonora, abrir nuevos caminos para nuestra gente y conectar nuestro futuro con el mundo; el futuro de Sonora tiene puerto, tiene rumbo y tiene una puerta abierta al mundo, subrayó el mandatario sonorense.
De manera simultánea a la recepción del equipo, el Puerto de Guaymas realizó la descarga de un buque con 50 contenedores de mercancía de la empresa Mirage, una operación que refleja el fortalecimiento de las capacidades logísticas de la terminal y la posibilidad de atender un mayor volumen de comercio.
La modernización del Puerto de Guaymas forma parte de una visión de largo plazo del gobernador Alfonso Durazo Montaño para fortalecer la conectividad marítima comercial de Sonora, atraer nuevas inversiones y aprovechar el potencial estratégico de la zona conurbada de Guaymas, Empalme y San Carlos.
Con la ampliación de su infraestructura y capacidad operativa, el Puerto de Guaymas fortalece sus condiciones para atender operaciones de importación y exportación, impulsar el comercio exterior y consolidar una plataforma logística estratégica para Sonora, el noroeste de México y su conexión con mercados internacionales.
Al evento asistió Ernesto Bañares Rosete, director general de ASIPONA Guaymas; Juan Martín Aguilar Morales, comandante de la Segunda Región Naval; Karla Cordova González, alcaldesa de Guaymas; Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo, y Carlos Escalante, gerente general de la Terminal SSA Guaymas, además de diputados locales, federales, senadores y empresarios.