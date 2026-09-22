¡Guaymas se prepara para mover más carga! Modernizan su puerto con nuevas grúas

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Con una inversión de 660 millones de pesos, el Puerto de Guaymas incorpora equipo especializado y nueva infraestructura para ampliar sus operaciones de carga y descarga

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/09/2026 10:00 AM.
En Sonora y editada el 22/09/2026 10:45 AM.