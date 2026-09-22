Lorenia Valles respalda regulación de celulares en escuelas

“En un contexto mundial que muestra evidencias sobre las afectaciones por el uso excesivo de los teléfonos celulares y las redes sociales, es urgente promover su uso responsable y saludable. Por ello, reconozco el compromiso de la presidenta de la República con el bienestar de las familias, especialmente con el aprendizaje y la salud mental de nuestras hijas e hijos, al proponer medidas para contrarrestar el uso nocivo de esas tecnologías”, declaró la senadora de la República con licencia Lorenia Valles Sampedro.
Lo anterior tras el anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este lunes, acerca de las medidas que se tomarán a partir del próximo 3 de noviembre sobre el uso de teléfonos celulares y tabletas en las escuelas del país, donde en primaria y secundaria se evitará su uso en el salón de clases y el recreo, mientras que en preparatoria y universidad se promoverá el uso responsable.
En el Senado de la República presenté tres iniciativas para regular el uso de los teléfonos celulares en las escuelas y de las redes sociales en el caso de niñas, niños y adolescentes. Estas propuestas coinciden con la visión de la presidenta de la República, que busca fomentar una cultura digital no prohibicionista, pero que haga de las pantallas y de las plataformas herramientas más pedagógicas y promotoras de una nueva ciudadanía, expresó Valles Sampedro.
En los últimos meses, he conversado con madres y padres sobre esta situación; les preocupa que sus hijas e hijos estén expuestos a las pantallas mucho tiempo y están de acuerdo con que se tomen cartas en el asunto. También he platicado con jóvenes y no se oponen a una regulación, pues conocen casos de amistades que sufren de ansiedad o que han bajado sus calificaciones por el uso excesivo del teléfono celular, finalizó Lorenia Valles.