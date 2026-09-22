Lorenia Valles respalda regulación de celulares en escuelas

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La senadora con licencia señaló que las medidas anunciadas para limitar el uso de teléfonos y tabletas buscan promover un uso responsable de la tecnología entre estudiantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/09/2026 09:51 AM.
En Sonora y editada el 22/09/2026 10:00 AM.