¡Sonora recibirá a miles de futuros especialistas! Será sede del ENARM en el norte del país

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Cerca de 9 mil médicas y médicos llegarán del 28 al 30 de septiembre para presentar el examen de residencias médicas, generando también actividad económica en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/09/2026 10:47 AM.
En Sonora y editada el 22/09/2026 11:01 AM.