¡Sonora recibirá a miles de futuros especialistas! Será sede del ENARM en el norte del país

Como parte del fortalecimiento del servicio de salud a nivel nacional y la preparación de futuros médicos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que del 28 al 30 de septiembre, Sonora recibirá a los estudiantes que aplicarán para el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP).
El mandatario estatal detalló que la entidad sonorense será la única sede ubicada en el norte del país para recibir a médicas y médicos que preparan su especialización, de un total de cinco que se instalarán estratégicamente en territorio nacional para esta aplicación.
Para la aplicación de este examen, el estado recibirá principalmente a estudiantes de medicina provenientes de distintos estados del norte, facilitando su participación y reduciendo traslados para presentar el examen.
Durante los tres días de aplicación, se prevé la asistencia aproximada de nueve mil médicas y médicos, quienes buscarán acceder a una especialidad y ubicarse en uno de los hospitales dentro y fuera del estado para continuar con su residencia.
El ENARM tiene como objetivo distribuir las plazas y vacantes disponibles para residencias médicas en todo México, conforme al proceso nacional establecido.
Las plazas de especialidad disponibles en Sonora también serán ofertadas dentro del proceso, mientras que la presencia de visitantes generará derrama económica y turística.