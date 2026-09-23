Beltrones: “Abrazos, no balazos” dejó a México en crisis con EU

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El senador sonorense atribuyó las actuales presiones de Estados Unidos a la política de seguridad del gobierno anterior y llamó a fortalecer la coordinación bilateral

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/09/2026 11:21 AM.
En Sonora y editada el 23/09/2026 11:24 AM.