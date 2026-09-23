Beltrones: “Abrazos, no balazos” dejó a México en crisis con EU

La actual administración federal heredó una relación en crisis con Estados Unidos, producto de una fallida estrategia de “abrazos, no balazos” y de la tolerancia a la delincuencia, al crimen y al narcotráfico por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advirtió el senador Manlio Fabio Beltrones.
El legislador sonorense fue tajante: las presiones que hoy enfrenta México del otro lado de la frontera no son ocurrencia, son la consecuencia directa de los descuidos del sexenio pasado.
Esta tolerancia del sexenio pasado, traducida en el eslogan ‘abrazos, no balazos’, vino a traernos a este momento donde nos están cobrando factura, aseveró.Beltrones consideró que la crisis binacional exige un golpe de timón inmediato.
Lo primero que debe haber es una gran coordinación hacia adentro y una gran colaboración hacia afuera. La primera creo que se está consiguiendo muy bien con Sedena, la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina y los gobiernos de los estados, aunque hay algunos que no logran limpiar a sus policías o fiscalías, que también se encargan de delinquir en vez de cuidar a los mexicanos, apuntó.
Lo primero que debe haber es una gran coordinación hacia adentro y una gran colaboración hacia afuera. La primera creo que se está consiguiendo muy bien con Sedena, la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina y los gobiernos de los estados, aunque hay algunos que no logran limpiar a sus policías o fiscalías, que también se encargan de delinquir en vez de cuidar a los mexicanos, apuntó.
Finalmente, urgió un gobierno con visión de largo plazo y conciliación nacional para enfrentar los retos simultáneos que hoy ahogan a México: bajo crecimiento, deterioro en salud y educación, inseguridad y una relación bilateral en su peor momento.