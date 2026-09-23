Buscan reforzar leyes de Sonora contra violencia obstétrica y otros problemas de salud

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El Congreso de Sonora turnó a comisiones iniciativas que también plantean cambios en salud mental y adicciones, protección para donantes de vivienda y prevención de rickettsiosis en escuelas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/09/2026 10:46 AM.
En Sonora y editada el 23/09/2026 10:50 AM.