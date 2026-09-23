Buscan reforzar leyes de Sonora contra violencia obstétrica y otros problemas de salud

El Congreso de Sonora envió a comisiones iniciativas relacionadas con la incorporación de violencia obstétrica como delito, actualización del marco jurídico en materia de salud mental y adicciones, protección de personas que donan la vivienda que habitan y prevención de rickettsiosis en planteles de educación básica.
La diputada Alejandra López Noriega, junto con la diputada María Alicia Gaytán Sánchez (Morena), presentó ante el Pleno una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal, con el propósito de tipificar la violencia obstétrica como delito, con penas de dos a seis años de prisión, multa de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y suspensión profesional de uno a cinco años.
Por su parte, el diputado David Figueroa Ortega (PVEM) dio lectura a una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, la cual establece que los internamientos sean voluntarios, con consentimiento informado y como último recurso terapéutico, mientras que, en casos de urgencia, la atención sea inmediata y temporal. Además, propone ampliar la Red Estatal de Salud Mental para integrar a instituciones públicas, sociales y privadas, así como transformar el Consejo Estatal de Salud Mental en el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones de Sonora.
En materia de vivienda, el diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) expuso una iniciativa para adicionar un artículo 2604 Bis al Código Civil para el Estado de Sonora, con medidas dirigidas a proteger a quienes donen la vivienda que habitan. La propuesta establece la obligación de que la persona donante defina si conservará el usufructo vitalicio o el derecho de habitación y, en caso contrario, deje constancia de que conoce las consecuencias de no hacerlo, incluida la posibilidad de perder el derecho a habitar el inmueble.
Finalmente, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu y el diputado Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) propusieron adicionar un artículo 234 Bis 2 a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, a fin de establecer acciones específicas para prevenir, detectar y atender posibles casos de rickettsiosis en planteles de educación básica. La propuesta contempla brindar información sobre la enfermedad, sus formas de transmisión, medidas preventivas y principales síntomas, así como establecer las acciones que deberán seguir las autoridades ante casos sospechosos.