Lorenia Valles impulsa mayor participación de mujeres en industrias estratégicas

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Una iniciativa de la senadora con licencia fue incluida en el dictamen aprobado por el Senado para reformar la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/09/2026 11:32 AM.
En Sonora y editada el 23/09/2026 11:35 AM.