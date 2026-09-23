Lorenia Valles impulsa mayor participación de mujeres en industrias estratégicas

En sesión ordinaria del Senado de la República, el Pleno de esta cámara legislativa aprobó por unanimidad un dictamen que reforma los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, el cual incluye una iniciativa que presentó la senadora con licencia Lorenia Valles para promover la participación laboral de las mujeres en las industrias estratégicas.
Al respecto, Valles Sampedro reconoció la voluntad política del Senado de la República para priorizar la agenda legislativa en materia de derechos de las mujeres e igualdad sustantiva.
La iniciativa que presenté proviene del dialogar con mujeres representantes de los diferentes sectores estratégicos, quienes demandan una mayor participación en industrias como la minería, la ferroviaria y la energética. Hoy, en México, las mujeres son mayoría en las universidades, con experiencia en las ramas industriales y con capacidad para liderar una responsabilidad de toma de decisiones en estas áreas de la economía, dijo.
Por ello, celebro que en el Senado de la República exista la voluntad política para acompañar estas demandas y hacer valer el tiempo de las mujeres en la Ley. La Cuarta Transformación y la presidenta Claudia Sheinbaum están dando resultados en favor de los derechos de las mujeres, que se reflejan en la paridad política y la igualdad de oportunidades educativas y laborales, incluida la igualdad salarial como una política de Estado, continuó la legisladora con licencia.
Por ello, celebro que en el Senado de la República exista la voluntad política para acompañar estas demandas y hacer valer el tiempo de las mujeres en la Ley. La Cuarta Transformación y la presidenta Claudia Sheinbaum están dando resultados en favor de los derechos de las mujeres, que se reflejan en la paridad política y la igualdad de oportunidades educativas y laborales, incluida la igualdad salarial como una política de Estado, continuó la legisladora con licencia.
Cuando las mujeres participamos más en el ámbito laboral y en condiciones de igualdad, no solo nos va mejor a las mujeres, le va mejor a las familias y a la economía del país. El Plan México tiene el objetivo de incursionar en nuevas industrias que agreguen valor a la producción nacional; para lograrlo, se requiere de talento humano y el país cuenta con muchas mujeres profesionistas. La reforma que impulsé en el Senado mira hacia el presente y el futuro de las mujeres trabajadoras y de nuestra política industrial.