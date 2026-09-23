¡Más de 3 mil mdp para fortalecer el agua en Sonora!

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El Gobierno estatal y la Federación destinan recursos a proyectos de abasto, saneamiento y modernización de infraestructura hidráulica en zonas urbanas y agrícolas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/09/2026 11:26 AM.
En Sonora y editada el 23/09/2026 11:30 AM.