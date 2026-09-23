¡Más de 3 mil mdp para fortalecer el agua en Sonora!

Como parte del Plan Integral de Agua para Sonora que se desarrolla en el estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invierten más de 3 mil millones de pesos en proyectos estratégicos para garantizar abasto de agua, ampliar el saneamiento, modernizar infraestructura hidráulica y hacer más eficiente el uso del recurso en las zonas urbanas y agrícolas del estado.
Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario sonorense destacó que entre las obras prioritarias se encuentra la conclusión de la Presa Centenario, en Nacozari de García, en la que se destinan 254 millones de pesos, al contemplar la construcción de la cortina, un cárcamo de bombeo, una planta potabilizadora con capacidad de 50 litros por segundo y líneas de conducción, con lo que se busca garantizar el suministro de agua para la población.
La verdad es que, si no tuviéramos el apoyo del gobierno federal como lo tuvimos con el presidente López Obrador, ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, no podríamos hacer los anuncios que hacemos. Vamos a invertir en proyectos estratégicos de agua, más de 3 mil millones de pesos, subrayó.
El director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, Rodolfo Castro Valdez, detalló que en Puerto Peñasco se aplicará una inversión de 71.4 millones de pesos para ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales y, así, elevar su capacidad de 40 a 100 litros por segundo, mientras que en Guaymas y San Carlos se aplicarán 625.7 millones de pesos para construir cuatro plantas de tratamiento en los proyectos Ranchitos, Guaymas Norte, Malecón y La Salada, con el objetivo de atender de manera integral el saneamiento de la zona.
El paquete de infraestructura contempla también 28 millones de pesos para la construcción de un acueducto de 12.5 kilómetros en Villa Pesqueira, con capacidad de 8 litros por segundo, además de un pozo profundo, cárcamo de rebombeo y sistemas con paneles solares. En Nogales, se destinan 699.46 millones de pesos para saneamiento, incluyendo colectores, obras en el Arroyo Internacional, rehabilitación de cárcamos y pozos, así como la ampliación de las plantas de tratamiento Lomas de Anza y Puerta de Anza.
La estrategia hídrica también alcanza al sector agrícola. En el Distrito de Riego 041 Río Yaqui se aplicarán 686.88 millones de pesos para tecnificar 3 mil 500 hectáreas, nivelar otras 3 mil 500 hectáreas y rehabilitar pozos y plantas de bombeo, entre otras acciones. En el Distrito de Riego 038 Río Mayo se contemplan 529.74 millones de pesos para modernización de canales, plantas de bombeo, pozos, hectáreas tecnificadas y nivelación, además de un centro de control y monitoreo.
En seguimiento al Plan Integral de Agua para Sonora, se encuentra el programa de rehabilitación y conservación de presas, con una inversión de más de 48 millones 789 mil pesos para el Oviáchic, la Angostura, Mocúzari y Cuauhtémoc.
Con esta cartera de proyectos estratégicos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño junto a la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una inversión superior a 3 mil millones de pesos en infraestructura hídrica, orientada a ampliar la disponibilidad del agua, mejorar el saneamiento y hacer más eficiente el aprovechamiento del recurso en las ciudades y zonas agrícolas del estado.