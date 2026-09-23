¡Ojo en carretera! Fiscalía busca a personas vinculadas con presuntos retenes ilegales en Sonora

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Autoridades estatales y federales realizan recorridos en carreteras para localizar e identificar a personas relacionadas con puntos de revisión denunciados como irregulares

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/09/2026 12:08 PM.
En Sonora y editada el 23/09/2026 12:19 PM.