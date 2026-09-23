¡Ojo en carretera! Fiscalía busca a personas vinculadas con presuntos retenes ilegales en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene un despliegue operativo y de investigación en carreteras de la entidad para localizar e identificar a personas relacionadas con la instalación y operación de presuntos retenes ilegales, en coordinación con instituciones federales y estatales, aseveró el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez.
Salas Chávez informó que desde que la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGJES tuvieron conocimiento de los hechos:
Sse activaron acciones en campo, con base en información proporcionada por la autoridad federal y una orden de investigación emitida por el Ministerio Público del Fuero Común, se han realizado actuaciones en campo.
La propia Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano y, por supuesto también las autoridades estatales, tanto PESP como AMIC, se han abocado a hacer recorridos y barridos en la carretera para tratar de localizar, identificar a estos sujetos y pues estamos trabajando en campo, afirmó Salas Chávez.
No pueden realizarse de manera improvisada, clandestina o al margen de los mecanismos de identificación y supervisión establecidos, los puntos de revisión deben estar plenamente identificados y operar bajo procedimientos definidos.
Tienen que estar plenamente identificados, tienen que aplicar un procedimiento sistemático de operación a quien les haga las revisiones y deben de tener lonas con los QR que permitan establecer a qué se debe esa revisión.
Además, existe el compromiso de que ninguna autoridad opere de manera unilateral en estos puntos de revisión, por lo que deberá estar presente otra institución, federal o estatal, como parte de los mecanismos de control y seguridad.
Tiene que estar además otra autoridad, no de manera unilateral, sino otra autoridad presente, federal o estatal; esos puntos de revisión son ilegales, advirtió categóricamente el fiscal general.
En cuanto tengan esta información pueden hacerlo del conocimiento del 911 o directamente a la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República, que es quien nos dio vista para que podamos de inmediato llegar al sitio, señaló Salas Chávez.
Ya se encuentra un despliegue táctico de diversas instituciones y están reportando directamente al Gabinete de Seguridad que preside el gobernador del Estado, concluyó el fiscal general.