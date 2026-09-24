Arranca en Sonora el registro para la beca Gertrudis Bocanegra

Con el compromiso de que ningún joven sonorense abandone sus estudios por falta de recursos económicos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inició en Sonora las asambleas informativas para el registro a la beca Gertrudis Bocanegra, un programa que busca acompañar a las y los estudiantes en su camino profesional y que es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para universalizar los apoyos a estudiantes de educación superior.
Durante la Asamblea Informativa realizada en Ciudad Obregón, el mandatario estatal, junto al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y al el presidente municipal de Cajeme Javier Lamarque Cano, resaltó que la educación constituye una de las principales prioridades de su gobierno, al ser la gran igualadora de las oportunidades sociales para el desarrollo profesional. Durante su trayectoria personal, señaló que una beca le permitió continuar sus estudios y cambiar el rumbo de su vida. Por ello, subrayó la importancia de que más jóvenes cuenten con este respaldo para seguir adelante y construir el futuro que desean.
Este anecdotario personal es para que ustedes tengan la certeza de que infancia no es destino. Se puede modificar el destino si se modifican sus sueños y si encontramos la fortuna en un programa de becas como el que pone a nuestro alcance nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, expresó.
El gobernador Durazo Montaño destacó que Sonora cuenta actualmente con el programa estatal de becas más grande de su historia, con un presupuesto de mil millones de pesos, mediante el cual se ha beneficiado a más de 283 mil 142 estudiantes de educación superior. Tan solo en Ciudad Obregón, señaló, 46 mil 243 estudiantes han recibido este tipo de apoyos.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, en Sonora, los programas de educación básica benefician a 284 mil 950 estudiantes, con una inversión anual de mil 540 millones 842 mil 500 pesos. En educación media superior se atiende a 98 mil 851 estudiantes, con una inversión de 939 millones 84 mil 500 pesos, mientras que mediante la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se beneficia a 8 mil 157 estudiantes, con un presupuesto de 236 millones 553 mil pesos.
Con la incorporación de la beca Gertrudis Bocanegra, se estima que el sistema de becas alcance en Sonora a casi medio millón de estudiantes, con una inversión anual conjunta de 3 mil 644 millones 525 mil 500 pesos, fortaleciendo las oportunidades educativas para las familias sonorenses.
Durante el encuentro también estuvieron presentes autoridades educativas y municipales, entre ellas el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo; la encargada de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, Beatriz Cota Ponce; el rector del Instituto Tecnológico de Sonora, Jesús Hernández López; el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, Abraham Sierra; y el representante estatal de Becas para el Bienestar en Sonora, Adrián Duarte Franco.