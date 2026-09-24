Arranca en Sonora el registro para la beca Gertrudis Bocanegra

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El programa contempla un apoyo de mil 900 pesos para estudiantes de educación superior y mantendrá abierta la convocatoria hasta el 9 de octubre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/09/2026 11:59 AM.
En Sonora y editada el 24/09/2026 12:03 PM.