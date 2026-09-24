Jóvenes de Sonora ponen sobre la mesa propuestas para un internet más seguro

...

El Parlamento Juvenil 2026 inició en Cajeme con propuestas sobre seguridad digital, inteligencia artificial, ciberacoso y prevención de riesgos en internet

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/09/2026 11:17 AM.
En Sonora y editada el 24/09/2026 11:21 AM.