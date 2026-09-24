Jóvenes de Sonora ponen sobre la mesa propuestas para un internet más seguro

El Congreso de Sonora, a través de la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, inició en Cajeme el primer Parlamento Juvenil 2026, con el propósito de fomentar la participación de las juventudes en el análisis y discusión de los entornos virtuales, mediante propuestas que contribuyan a su aprovechamiento positivo y productivo, así como a la construcción de una agenda legislativa juvenil.
Acompañada por la presidenta del Congreso de Sonora, diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), la diputada Deni Gastélum Barreras (Morena), presidenta de la comisión, dio la bienvenida a las y los participantes y destacó la importancia de escuchar las necesidades, inquietudes y propuestas de las juventudes. Asimismo, recordó que el eje temático del ejercicio es: ¿Qué propones para aprovechar los entornos virtuales de manera positiva y productiva, disminuyendo su impacto negativo en la sociedad?
Durante el Parlamento Juvenil se planteó fortalecer la formación de las juventudes en materia de seguridad digital, uso responsable de la inteligencia artificial y prevención de riesgos en internet, mediante contenidos educativos, capacitaciones y talleres para identificar información falsa, así como programas dirigidos a madres y padres de familia.
También se propuso impulsar campañas para prevenir la violencia digital y el ciberacoso, promover la alfabetización tecnológica de las personas adultas mayores y fomentar un equilibrio entre la vida digital y la convivencia presencial.
En materia legislativa, las y los participantes propusieron crear una ley para regular el contenido y los algoritmos de plataformas y redes sociales, con el propósito de prevenir la desinformación y la difusión de contenidos que puedan afectar la integridad de las personas; reforzar la protección de datos personales en internet, y reformar la Ley de Educación del Estado de Sonora para incorporar una asignatura obligatoria orientada a prevenir que las personas sean víctimas de delitos cibernéticos.
En el evento participaron Osvaldo Ponce Murrieta, José María Rojo Carlón, Jaime Gastélum Cardoza, Jared Meza Luna, María Inés Flores Encinas, José Adrián Madero Villa, Miguel Ignacio Balderrama Gastélum, Ania Alejandra Oloño Jaime y Heriberto Valenzuela Álvarez, entre otros asistentes.
El Parlamento Juvenil 2026 continuará el viernes 25 de septiembre en Hermosillo, en las instalaciones del Congreso del Estado de Sonora, como parte de las sedes contempladas para promover la participación de las juventudes de la entidad.