Lorenia Valles destaca avances de Sonora en educación, salud y competitividad

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La legisladora con licencia señaló que los datos de la Encuesta Intercensal 2025 y el Índice de Competitividad Estatal 2026 reflejan cambios favorables en distintos indicadores del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/09/2026 11:21 AM.
En Sonora y editada el 24/09/2026 11:31 AM.