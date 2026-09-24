Lorenia Valles destaca avances de Sonora en educación, salud y competitividad

“Sonora está mucho mejor que antes, gracias a la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación a la entidad. No solo lo evidencia el Quinto Informe de Gobierno del gobernador Alfonso Durazo, que refleja un antes y un después en el bienestar de la gente. Esta semana también lo demostraron la última encuesta intercensal de INEGI y el Índice de Competitividad Estatal 2026 de IMCO”, declaró Lorenia Valles.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicara los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, que registró el aumento de la población estatal a más de 3 millones de personas, la legisladora con licencia manifestó que los datos demuestran los avances que Sonora ha tenido en el último quinquenio.
Tan solo en materia de educación, de 2020 a 2025, la asistencia al preescolar aumentó de 54% a 64%; en primaria y secundaria pasó de 95% a 97%; mientras que preparatoria y universidad creció de 49% a 53%. Estos datos hablan de una mayor cobertura y que puede relacionarse con la prioridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación hacia la política educativa, siendo las becas un mecanismo que contribuye al acceso y la permanencia de niñas, niños y jóvenes en la escuela, explicó Valles Sampedro.
En cuanto a los servicios públicos de salud también ha habido avances en nuestro estado, pues INEGI reporta un porcentaje de afiliación de más de 85% en 2025, superior al 81% de 2020; y todavía mayor al 74% de 2010, cuando operaba el llamado ‘Seguro Popular’. Este crecimiento refleja que la política de salud avanza con la implementación del modelo IMSS-Bienestar, el cual garantiza el acceso de las personas sin seguridad social, agregó la senadora de la República con licencia.
En cuanto a los servicios públicos de salud también ha habido avances en nuestro estado, pues INEGI reporta un porcentaje de afiliación de más de 85% en 2025, superior al 81% de 2020; y todavía mayor al 74% de 2010, cuando operaba el llamado ‘Seguro Popular’. Este crecimiento refleja que la política de salud avanza con la implementación del modelo IMSS-Bienestar, el cual garantiza el acceso de las personas sin seguridad social, agregó la senadora de la República con licencia.
Finalmente, Lorenia Valles dijo que el Índice de Competitividad Estatal 2026 de IMCO reconoce a Sonora entre los estados más competitivos del país, “gracias a la existencia de un gobierno facilitador de las inversiones y el desarrollo empresarial, además de impulsor del talento humano y de la formalidad laboral, como se comprometió el gobernador Alfonso Durazo”.