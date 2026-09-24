¡Salud y formación profesional! Arranca Hospital Universitario de la UTE

Con la finalidad de garantizar servicios de salud especializada a las familias del sur de Sonora y fortalecer la formación de profesionales de la salud, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, colocó la primera piedra del Hospital Universitario de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), obra que representa el cumplimiento de un compromiso con las comunidades de esta región y que cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El mandatario estatal, en presencia del presidente municipal de Etchojoa Luis Arturo Robles Higuera, destacó que este proyecto permitirá atender una demanda histórica de las familias del sur de Sonora, al acercar servicios médicos especializados y, al mismo tiempo, ofrecer a las y los estudiantes de las carreras de salud un espacio adecuado para complementar su formación profesional.
Este hospital universitario que anunciamos el día de hoy abre opciones a una carrera que tiene pocos espacios en el estado, pero particularmente en el sur; ha sido una demanda histórica que venimos a cumplir el día de hoy. Este hospital universitario hace una enorme distinción: duplica el servicio que presta como institución porque atenderá a pacientes, pero formará a médicos, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Durazo Montaño explicó que el proyecto responde al crecimiento de la matrícula de la UTE, particularmente a partir de la incorporación de las licenciaturas de Enfermería y Médico Cirujano y Partero, situación que planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien respaldó la construcción del hospital.
La primera etapa contempla 57.3 millones de pesos para la estructura del hospital y 28.5 millones para aulas, laboratorios y oficinas, con conclusión prevista para diciembre de 2026; mientras que la segunda etapa considera una inversión superior a 420 millones de pesos, para concluir a finales de 2027.
Como parte de esta jornada, el gobernador Alfonso Durazo y el secretario Mario Delgado Carrillo encabezaron también la firma del convenio para fortalecer el enfoque intercultural, pluricultural y plurilingüe de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, así como ampliar y consolidar el servicio educativo que brinda en esta región.
El secretario Mario Delgado destacó que el cambio de denominación atiende los acuerdos derivados de las consultas realizadas con las comunidades del pueblo Mayo y fortalece una institución educativa vinculada con la cultura, lengua, saberes y costumbres de la región.
Durante el evento, el rector de la UTE, José Félix Gómez Anduro, resaltó que el proyecto del hospital fue resultado de años de gestión y del trabajo conjunto con las autoridades tradicionales, al considerar que la obra representa educación, salud y justicia social para las comunidades del sur de Sonora.
En gira de trabajo por el sur, el gobernador Alfonso Durazo y el secretario Mario Delgado acompañaron el arranque de la estrategia nacional de salud mental El ABC de las Emociones en el Cobach Etchojoa, dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años, particularmente estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior.