¡Salud y formación profesional! Arranca Hospital Universitario de la UTE

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Alfonso Durazo colocó la primera piedra del proyecto, que contempla una inversión de 510 millones de pesos y permitirá ampliar la atención médica y la formación de estudiantes de salud en el sur de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/09/2026 11:31 AM.
En Sonora y editada el 24/09/2026 11:37 AM.