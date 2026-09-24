Sonora Atiende lleva servicios hasta Las Peredas

...

La jornada acercó trámites y servicios públicos a las familias de la colonia, evitando traslados y gastos para quienes requieren atención de distintas dependencias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/09/2026 11:37 AM.
En Sonora y editada el 24/09/2026 11:42 AM.