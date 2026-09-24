Sonora Atiende lleva servicios hasta Las Peredas

Ahorrar un traslado, evitar gastar en transporte o no tener que perder un día de trabajo para realizar un trámite también significa bienestar para las familias. Bajo esa visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el programa Sonora Atiende llegó a la colonia Las Peredas para acercar directamente los servicios públicos a las y los ciudadanos, haciendo realidad un gobierno que sale de las oficinas y va hasta donde está el pueblo.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que Sonora Atiende representa una manera distinta de gobernar, en territorio, de frente y cerca de las familias. Señaló que llevar las dependencias hasta las colonias y municipios permite que una madre de familia, un trabajador, una persona adulta mayor o un joven puedan resolver trámites cerca de su casa, sin gastar de más, sin recorrer grandes distancias y, muchas veces, sin sacrificar un día de trabajo.
Nosotros venimos aquí a chambear, venimos en el día a día, porque eso es lo que nos marca nuestro gobernador; a responder todos los días a la confianza que nos dio el pueblo. Por eso estamos aquí y no nos vamos. Con Sonora Atiende llevamos los servicios directamente a las colonias, damos atención cara a cara y vamos por más, porque cuando se junta un gobierno comprometido con una ciudadanía que trabaja por los suyos, las cosas sí se pueden hacer, expresó Paulina Ocaña.
Pero detrás de cada cifra hay una historia cotidiana: una familia que no tuvo que gastar en varios camiones, una persona adulta mayor que recibió atención cerca de su casa, una madre o un padre que no tuvo que faltar al trabajo y ciudadanos que encontraron respuesta sin necesidad de recorrer oficinas. Sonora Atiende significa menos vueltas, menos gastos y más soluciones para las familias.
Con este programa, la administración del gobernador Alfonso Durazo fortalece una política de territorio y cercanía que pone primero a quienes más lo necesitan. El objetivo es sencillo: que ningún sonorense deje de recibir atención por falta de dinero, tiempo o posibilidades para trasladarse; que el gobierno llegue primero y que las soluciones estén cada vez más cerca del pueblo.