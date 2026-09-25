Congreso de Sonora pone sobre la mesa salud, niñez, agua y seguridad carretera

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El Pleno recibió propuestas relacionadas con salud menstrual y ginecológica, delitos sexuales, protección de menores en entornos digitales, eficiencia hídrica y revisión de puntos de control carretero

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 10:05 AM.
En Sonora y editada el 25/09/2026 10:21 AM.