Congreso de Sonora pone sobre la mesa salud, niñez, agua y seguridad carretera

El Congreso de Sonora dio trámite a diversas iniciativas presentadas ante el Pleno, relacionadas con salud menstrual y ginecológica, delitos sexuales, protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, eficiencia en el uso del agua y revisión de puntos de control carretero. Asimismo, se presentaron diversos posicionamientos.
La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) propuso reformar la Ley de Salud para incorporar la salud menstrual integral, la endometriosis, la dismenorrea incapacitante, el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, el climaterio y la menopausia a los servicios básicos y programas de educación para la salud, así como impulsar campañas públicas y fortalecer la capacitación del personal médico con la finalidad de favorecer su detección y atención oportuna.
La diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Sonora para establecer en 18 años la edad de consentimiento sexual y precisar las condiciones para su validez, además de sancionar los actos sexuales distintos de la cópula con personas menores de esa edad, establecer una excepción para adolescentes mayores de 14 años bajo determinadas condiciones y declarar imprescriptible el delito de violación equiparada cuando la víctima sea menor de edad.
En materia de protección de la niñez, el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño (Morena) planteó reformar la Constitución local y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante obligaciones para las plataformas de redes sociales, herramientas de control parental, mecanismos de denuncia y acciones de supervisión por parte de las autoridades competentes.
Por su parte, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) impulsó reformar la Ley de Agua para fortalecer la detección y reducción de fugas, definir metas de eficiencia física en los programas municipales y transparentar las pérdidas de agua; además de garantizar información oportuna a la población sobre suspensiones o tandeos, trabajos de reparación y tiempos estimados para el restablecimiento del servicio.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa dio lectura a un acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Hacienda estatal a investigar la legalidad, operación y atribuciones de los puntos de revisión instalados en la carretera de cuatro carriles.
Finalmente, la diputada Deni Gastélum Barreras y el diputado Próspero Valenzuela Muñer, ambos de Morena, fijaron posturas relacionadas con los derechos de la niñez y adolescencia y el 61 aniversario del Asalto al Cuartel de Madera, respectivamente.