¡Defensa y apoyo gratuito para personas con discapacidad en Sonora!

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Prodedis brinda orientación jurídica, representación legal, atención psicológica y trabajo social, además de canalizar a servicios de salud, educación, empleo e inclusión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 10:26 AM.
En Sonora y editada el 25/09/2026 10:35 AM.