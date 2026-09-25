¡Defensa y apoyo gratuito para personas con discapacidad en Sonora!

Como parte de las acciones del Gobierno de Sonora para promover la inclusión y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), a través de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora (Prodedis), brinda atención integral a personas con discapacidad que requieren orientación, asesoría y acompañamiento para la defensa y protección de sus derechos.
Creada en 2024, Prodedis tiene como objetivo defender, proteger y restituir los derechos humanos de las personas con discapacidad en Sonora, mediante servicios gratuitos de orientación y asesoría jurídica, así como representación legal para quienes lo requieren. La Procuraduría también recibe y atiende denuncias por posibles violaciones de derechos mediante la denuncia popular y realiza visitas de inspección a instituciones públicas y privadas que brindan atención a esta población.
La encargada de despacho de la Dirección General de DIF Sonora, Diana Zazueta, señaló que contar con una instancia especializada permite brindar acompañamiento a las personas con discapacidad y facilitar su acceso a servicios relacionados con la defensa y protección de sus derechos. Entre las acciones de Prodedis se encuentra también la promoción de la inclusión, la accesibilidad y la no discriminación.
La atención de Prodedis contempla servicios de apoyo como atención psicológica y de trabajo social, además de la canalización a servicios de salud, educación, empleo e inclusión social. Asimismo, cuenta con el Registro Estatal de Personas con Discapacidad y desarrolla actividades de capacitación y sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Las personas que requieran alguno de estos servicios pueden acudir a las oficinas de Prodedis, ubicadas en calle Ignacio Romero, esquina con bulevar Luis Encinas, colonia San Benito, en Hermosillo, Sonora. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. También pueden comunicarse a los teléfonos 662 109 2604 y 662 109 2608, o al correo electrónico prodedis@difson.gob.mx.