Jóvenes de Sonora proponen nuevas reglas para un entorno digital más seguro

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El Parlamento Juvenil 2026 reunió a participantes de Nogales y otros municipios, quienes plantearon fortalecer la alfabetización digital, combatir el ciberacoso y proteger la privacidad en internet

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 04:59 PM.
En Sonora y editada el 25/09/2026 05:22 PM.