Jóvenes de Sonora proponen nuevas reglas para un entorno digital más seguro

Con la participación de adolescentes y jóvenes de Nogales, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Poblado Miguel Alemán y Navojoa, concluyó el Parlamento Juvenil 2026, impulsado por el Congreso de Sonora, a través de la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, que busca la construcción de una agenda legislativa que incorpore sus propuestas e ideas para fortalecer el marco jurídico estatal en materia de ciudadanía digital, uso seguro y productivo de los entornos virtuales. Correspondió a la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), presidenta del Congreso de Sonora, dar inicio a los trabajos del parlamento, acompañada por Rebeca Valenzuela Álvarez, coordinadora estatal del Instituto Sonorense de la Juventud; las diputadas Deni Gastélum Barreras (Morena) y Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) y el diputado Raúl González De la Vega (PVEM), presidenta y secretarios, respectivamente, de la comisión. La diputada Gastélum Barreras destacó el proceso del Parlamento Juvenil, desde la participación de las juventudes de manera virtual y presencial, hasta el desarrollo del proceso legislativo al interior del Poder Legislativo para que sus propuestas e ideas puedan convertirse en normas jurídicas. Entre las propuestas planteadas destacan fortalecer la educación y alfabetización digital, promover el pensamiento crítico en el uso de redes sociales e inteligencia artificial, ofrecer capacitación tecnológica, reducir las brechas digitales y crear espacios de participación juvenil e innovación digital. Asimismo, garantizar los derechos, la accesibilidad y la protección de la comunidad sorda en el entorno digital. Para fortalecer el marco jurídico estatal, propusieron incorporar la ciudadanía y alfabetización digital crítica en la educación, crear una certificación estatal en ciudadanía digital y entornos virtuales seguros, establecer comités de bienestar e impacto tecnológico positivo y un observatorio estatal de entornos digitales y juventudes, así como reforzar los protocolos de atención al ciberacoso, la suplantación de identidad y la exposición no consentida de datos, e incluir contenidos sobre pensamiento crítico, verificación de información, privacidad, seguridad digital y convivencia en entornos virtuales. En el evento participaron Alexa Daniela Sánchez Meza, Aryana Arvayo Díaz, Edna Idalia Sapien Romero, Georgina Galilea Lagarda Tejeda, Héctor Noé Nava Duarte, Helena Gracia Galaz, Jocelyn Guadalupe Ávila Izaguirre, Juan Benjamín Gaxiola Godínez, Juan Carlos Figueroa Escalante, Luis Mario Murrieta Pérez, María Alejandra Montes Orozco, María Ivanna Zúñiga Húguez, Maximiliano Flores Gómez. También Nereida Guadalupe Muñoz Barrera, Neydeline Danitza Ocampo Leyva, Raquel Félix Bustamante, Saúl Anaya Arámbula, Sophia Chiquita Ramírez Mercado, Valeria Cárdenas Mendívil, Diana Gabriela Alcántar Zurita, Alejandra Penélope Cardoza Salcido, Claudia Fernanda Rodríguez López, Paola Guadalupe Montaño Ceja, Tania Joselin Duarte Amparán y Abigail Córdova Machiche.