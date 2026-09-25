Lorenia Valles destaca propuesta para impulsar pagos digitales en pequeños negocios

“La ley de economía digital propuesta por la presidenta de la República es una oportunidad para el fortalecimiento de la economía mexicana, especialmente para los pequeños negocios y el comercio local. Contar con un sistema de cobro y de pagos a través del celular facilitará los intercambios comerciales del día a día en los mercados, en los negocios de las colonias y cualquier emprendimiento”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión el proyecto de Ley de Economía Digital, la cual tendrá el objetivo de impulsar las actividades económicas mediante la aceleración de los pagos digitales con las plataformas SPEI y CoDi.
Al respecto, Valles Sampedro agregó que la digitalización de los pagos demuestra el compromiso del Gobierno de México con la inclusión financiera y la formalización de los negocios.
Los negocios podrán cobrar desde el celular y las personas hacer sus compras con su dispositivo, haciendo los intercambios más seguros porque se trata de un sistema respaldado por el Gobierno de México. Cada vez más, los pagos digitales son una alternativa efectiva al uso de dinero en efectivo, que además fomenta la inclusión financiera de las personas al facilitar su bancarización y acceso al crédito, indicó la legisladora con licencia.
Y lo mejor de todo es que estas transacciones no generarán comisiones bancarias, que hoy día representan un gasto para los negocios y, en muchas ocasiones, son pagadas por las y los consumidores. Además, los trámites y servicios de gobierno también podrán ser pagados por medio de este esquema digital, al igual que las gasolineras y las carreteras, concluyó Lorenia Valles.
Y lo mejor de todo es que estas transacciones no generarán comisiones bancarias, que hoy día representan un gasto para los negocios y, en muchas ocasiones, son pagadas por las y los consumidores. Además, los trámites y servicios de gobierno también podrán ser pagados por medio de este esquema digital, al igual que las gasolineras y las carreteras, concluyó Lorenia Valles.