Lorenia Valles destaca propuesta para impulsar pagos digitales en pequeños negocios

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La senadora con licencia señaló que la iniciativa de Ley de Economía Digital podría facilitar cobros desde el celular, reducir el uso de efectivo y favorecer la inclusión financiera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 09:36 AM.
En Sonora y editada el 25/09/2026 09:43 AM.