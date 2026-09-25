¡Más movilidad para personas con discapacidad en Sonora!

Como resultado de las gestiones del gobernador Alfonso Durazo Montaño para ampliar las condiciones de acceso y movilidad de las personas con discapacidad, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fueron recibidos en Sonora vehículos adaptados por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
El mandatario estatal detalló que se trata de tres unidades: dos vans medianas y una van grande multipropósito modelo 2026, las cuales se incorporan a las atenciones que brinda el sistema DIF para apoyar el traslado seguro y digno de personas con discapacidad usuarias de los servicios de rehabilitación, así como de sus acompañantes.
Las tres unidades representan un valor conjunto superior a 7 millones de pesos y se integrarán a las acciones de la Red Nacional de Centros de Rehabilitación, con el objetivo de facilitar la movilidad y acercar los servicios a quienes requieren atención especializada.
Al respecto, Diana Zazueta Almada, encargada de despacho de la dirección general del sistema DIF Sonora, reveló que la incorporación de estos vehículos forma parte de la distribución de 91 unidades adaptadas a los sistemas estatales DIF de las 32 entidades federativas, mismas que permitirán fortalecer las condiciones de traslado y atención de las personas con discapacidad para avanzar en una atención más accesible e incluyente.
El sistema DIF Sonora estará a cargo del registro, resguardo, asignación, mantenimiento y aseguramiento de las unidades, garantizando que sean utilizadas para los fines establecidos.
Con estas acciones que encabeza el gobernador Alfonso Durazo, se fortalece la atención a través de infraestructura y herramientas que contribuyan a mejorar los servicios dirigidos a las personas con discapacidad.