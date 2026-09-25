¡Más movilidad para personas con discapacidad en Sonora!

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DIF Sonora recibió tres vehículos adaptados con una inversión superior a 7 millones de pesos para apoyar traslados a servicios de rehabilitación y atención especializada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/09/2026 10:40 AM.
En Sonora y editada el 25/09/2026 10:46 AM.