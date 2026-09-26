¡Adiós al celular en las aulas! Sonora respaldará nueva regulación en escuelas

En Sonora se dará total respaldo a la iniciativa que regula el uso de celulares en las aulas, promovida a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para proteger la salud mental de los estudiantes, reducir las distracciones en clases y recuperar habilidades de socialización y creatividad afectadas por el uso excesivo de la tecnología, manifestó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El jefe del Ejecutivo mencionó que la entidad ya cuenta con una regulación sobre el uso de dispositivos digitales, la cual forma parte del Reglamento Escolar para el Funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial en octubre de 2025.
Respecto al acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, indicó que se socializará su contenido mediante asambleas informativas en las escuelas.
El gobernador Durazo reiteró que esta medida, aprobada de forma unánime en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), busca evitar distracciones y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de recursos didácticos eficaces.
Añadió que, con base en la información disponible en el documento, la regulación del uso de celulares en escuelas de nivel básico consiste en evitar su utilización durante la jornada escolar; para educación media superior, se realizará un uso responsable y seguro con limitaciones según cada institución, y para educación superior, se fomentará el uso responsable y seguro.
El mandatario estatal puntualizó que el propósito central es que las escuelas vuelvan a ser espacios dinámicos donde prevalezcan la concentración académica, la convivencia presencial y el sano desarrollo emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La disposición nacional para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos con pantalla dentro de los centros educativos de la entidad entrará en vigor el próximo martes 3 de noviembre.