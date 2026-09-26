¡Adiós al celular en las aulas! Sonora respaldará nueva regulación en escuelas

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El gobernador Alfonso Durazo respaldó la medida nacional que comenzará a aplicarse el 3 de noviembre para limitar el uso de celulares y dispositivos digitales, con reglas distintas según el nivel educativo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/09/2026 09:21 AM.
En Sonora y editada el 26/09/2026 09:29 AM.