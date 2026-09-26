Lorenia Valles destaca visita de Sheinbaum a Sonora y avances de la administración federal

“¡Bienvenida a Sonora, presidenta Claudia Sheinbaum! Su presencia en nuestro estado refrenda que Sonora es una prioridad para el Gobierno de México; en tanto, su visión territorial le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de la gente, para tomar las mejores decisiones y dirigir justamente los recursos públicos al desarrollo económico y el bienestar social”, manifestó la senadora con licencia Lorenia Valles Sampedro.
En vísperas de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad de Hermosillo, como parte de su gira por las 32 entidades federativas con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, Valles Sampedro destacó los avances de la administración federal en favor de las y los sonorenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum está dando continuidad al legado de la Cuarta Transformación, pero con sello propio. Por ejemplo, a las pensiones para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, sumó la Pensión Mujeres Bienestar, que ya reciben cerca de 2.8 millones de mexicanas, de las cuales 68 mil viven en Sonora. Este año, el Gobierno de México ha destinado más de 20 mil millones de pesos a los programas federales de bienestar que llegan a uno de cada tres sonorenses. A dos años de gobierno, los resultados de la primera mujer presidenta de la República son claros, destacó la legisladora con licencia.
Sonora tiene un gran potencial para contribuir al crecimiento económico de México, gracias a las oportunidades que ofrece para el desarrollo industrial y el comercio exterior. En coordinación con el gobernador Alfonso Durazo, la presidenta Claudia Sheinbaum está impulsando el Plan Sonora de Energías Sostenibles y un polo de desarrollo económico en Hermosillo, políticas públicas que fortalecerán las vocaciones productivas del estado en sectores estratégicos como la energía, la electromovilidad y los semiconductores, dijo.
En materia de infraestructura también hay avances importantes. Con la Cuarta Transformación, Sonora está aprovechando su ubicación estratégica para consolidarse como una puerta logística y uno de los principales nodos del comercio. Las obras carreteras para mejorar la conectividad con Chihuahua, Arizona y Texas, así como la modernización del Puerto de Guaymas y de los aeropuertos, contribuirán a fortalecer la competitividad y el desarrollo de nuestro estado, finalizó la senadora de la República con licencia.
En materia de infraestructura también hay avances importantes. Con la Cuarta Transformación, Sonora está aprovechando su ubicación estratégica para consolidarse como una puerta logística y uno de los principales nodos del comercio. Las obras carreteras para mejorar la conectividad con Chihuahua, Arizona y Texas, así como la modernización del Puerto de Guaymas y de los aeropuertos, contribuirán a fortalecer la competitividad y el desarrollo de nuestro estado, finalizó la senadora de la República con licencia.