Lorenia Valles destaca visita de Sheinbaum a Sonora y avances de la administración federal

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La senadora con licencia señaló que la visita presidencial refrenda la atención del Gobierno de México hacia Sonora y destacó programas de bienestar, infraestructura y proyectos estratégicos para el desarrollo económico del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/09/2026 10:21 AM.
En Sonora y editada el 26/09/2026 10:27 AM.