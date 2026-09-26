¡Sonora se prepara ante el huracán Polo! Instalan Comité de Emergencias

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) instaló el Comité de Operaciones de Emergencias en Palacio de Gobierno ante la cercanía del huracán Polo, de categoría 5. La reunión, realizada siguiendo las instrucciones del gobernador Alfonso Durazo Montaño y del secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, fue presidida por Daniel Abraham Gámez Martínez, coordinador estatal de Protección Civil.
El comité fortalecerá la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir y atender posibles afectaciones por lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones y escurrimientos.
Se prevé que los principales efectos del ciclón en Sonora se presenten entre el lunes y el martes, principalmente en las regiones sur y serrana. Actualmente, el fenómeno se encuentra a más de 600 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California.
Las autoridades evalúan en qué municipios podría ser necesario suspender clases durante los días de mayor afectación. Por ahora, se mantiene la alerta azul en 14 municipios costeros del oeste y sur del estado.
En la reunión participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud Pública de Sonora, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y la Cruz Roja, además de dependencias estatales y los 72 gobiernos municipales, estos últimos de manera remota.
El Gobierno de Sonora llama a la población a mantenerse informada por canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil. También recomienda evitar cruzar arroyos, ríos o vialidades con acumulación de agua, así como tomar precauciones ante lluvias, viento y actividad eléctrica.
La lista de refugios temporales puede consultarse para identificar el más cercano: https://www.sonora.gob.mx/images/Lista_de_Refugios_temporales_en_Sonora.pdf
La dependencia estatal hace un llamado a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas..
La Alerta Azul, que representa un nivel de peligro muy bajo, se establece para los siguientes municipios de Sonora:
● Álamos● Bácum● Cajeme● Empalme● Etchojoa● Guaymas● Hermosillo● Huatabampo● Navojoa● Pitiquito● Quiriego● Rosario● Benito Juárez● San Ignacio Río Muerto
Acciones recomendadas ante una Alerta Azul:
● Infórmate: Sigue los avisos y boletines sobre la evolución del huracán mediante fuentes oficiales del gobierno y medios de comunicación.● Evita rumores: No compartas información no verificada en redes sociales para prevenir confusiones.● Prepárate con tiempo: Comienza a revisar el estado de los techos, ventanas y desagües de tu hogar, y ten a la mano una mochila de emergencia con documentos, agua y un botiquín.