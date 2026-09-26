¡Sonora se prepara ante el huracán Polo! Instalan Comité de Emergencias

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Protección Civil activó la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales ante los posibles efectos del ciclón, mientras 14 municipios permanecen en Alerta Azul y se analiza la posible suspensión de clases

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/09/2026 10:05 AM.
En Sonora y editada el 26/09/2026 10:11 AM.