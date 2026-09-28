¡Alerta en Sonora por el huracán Polo! Nogales permanece en nivel azul

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Protección Civil elevó el nivel de alertamiento ante el acercamiento del huracán Polo, categoría 3, que presenta vientos de hasta 185 km/h; Nogales se mantiene en alerta azul junto con otros 53 municipios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/09/2026 03:02 PM.
En Sonora y editada el 28/09/2026 03:07 PM.