¡Alerta en Sonora por el huracán Polo! Nogales permanece en nivel azul

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que se incrementó el nivel de alertamiento en la entidad ante el acercamiento del huracán Polo, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
A las 12:00 horas de este lunes, el sistema se localizó a 125 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur. Presentaba vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de hasta 220 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.
La CEPC mantiene vigilancia permanente del fenómeno y pide a la población atender las indicaciones de las autoridades, consultar fuentes oficiales y extremar precauciones ante posibles lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado. Los municipios se encuentran en los siguientes niveles de alerta:
• Alerta amarilla. Acercándose (14 municipios): Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto.
• Alerta verde (4 municipios): Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles.
• Alerta azul (54 municipios): Aconchi, Agua Prieta, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
Protección Civil recomienda evitar zonas inundadas y cauces de ríos y arroyos, asegurar objetos que pueda desplazar el viento y mantenerse lejos de ventanas y estructuras de riesgo. También pide tener agua, alimentos, medicamentos y una mochila de emergencia; atender una posible indicación de evacuación y evitar actividades en cuerpos de agua y en el mar. Ante una emergencia, la población puede llamar al 9-1-1.
El listado de refugios temporales de Sonora está disponible en: sonora.gob.mx/images/Lista_de_Refugios_temporales_en_Sonora.pdf?fbclid=IwY2xjawUnn3RleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMVhIR0l0NHlUOW5PRnFMUnRzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeE66n5rCjxZSnzCSICIFck69fo6eK2kMACIsJTtF7HI3zimyTBjkNXHSr4Pc_aem_QC_rKSJSQc0IXV4f0uBo3Q