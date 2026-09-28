¡Beltrones pide blindar las elecciones de 2027! Propone “sistema espejo” para vigilar los votos

Ante el debilitamiento de órganos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la sociedad civil y los partidos de oposición tendrán en sus manos la responsabilidad de vigilar el proceso electoral de 2027 para que sus resultados sean respetados, consideró el senador Manlio Fabio Beltrones.
El legislador por Sonora señaló que se debe evitar lo que sucedió en 2024, donde el partido en el poder recibió una mayoría parlamentaria que no ganó en las urnas, y consideró vital tener resultados inmediatos, rápidos y más precisos que los de la autoridad electoral para evitar la manipulación de cifras.
Yo sí creo que debemos tener un sistema que, si no nos lleva a ser coaligados los partidos de oposición, mínimamente sí nos organicemos alrededor de un sistema que nos permita tener resultados electorales completamente sólidos, incluso antes que la autoridad electoral, dijo.
Lo que tenemos que evitar es que en el 2027 vuelvan a hacer lo mismo, apuntó.
"La sociedad civil organizada y los partidos políticos están obligados a generar un sistema espejo que permita tener la seguridad de que lo que suceda en las elecciones de 2027 pueda quedar documentado, para evitar cualquier tentación fraudulenta de modificar las elecciones", sostuvo.