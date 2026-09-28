¡Beltrones pide blindar las elecciones de 2027! Propone “sistema espejo” para vigilar los votos

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El senador por Sonora llamó a partidos de oposición y sociedad civil a organizar un mecanismo propio para documentar resultados y actas de casilla durante la elección de 2027

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/09/2026 11:47 AM.
En Sonora y editada el 28/09/2026 11:56 AM.