¡Durazo activa operativo ante llegada de “Polo”! Sonora se prepara para lluvias e inundaciones

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El gobernador Alfonso Durazo mantiene seguimiento permanente al huracán y coordina un despliegue de autoridades, maquinaria, personal e insumos para atender posibles afectaciones en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/09/2026 11:19 AM.
En Sonora y editada el 28/09/2026 11:34 AM.