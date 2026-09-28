¡Durazo activa operativo ante llegada de “Polo”! Sonora se prepara para lluvias e inundaciones

El gobernador Alfonso Durazo Montaño mantiene bajo seguimiento permanente la evolución del huracán “Polo” y encabeza la respuesta preventiva del Gobierno de Sonora, a través del Comité de Operaciones de Emergencias, que coordina un despliegue de instituciones de los tres niveles gubernamentales, personal, maquinaria, insumos y apoyos para atender los primeros efectos del fenómeno, previstos a partir de este lunes.
Las autoridades permanecen atentas minuto a minuto al comportamiento del sistema y mantienen preparados los recursos humanos y materiales necesarios para responder ante posibles lluvias, vientos, escurrimientos, inundaciones y otras afectaciones que pudieran presentarse, principalmente en las zonas con mayor exposición al fenómeno.
El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó que las dependencias mantienen listo el despliegue operativo, con maquinaria, personal, insumos y apoyos para atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse durante el paso del ciclón por territorio sonorense.
Decirle a la ciudadanía que estamos todos atentos, seguridad pública, todos con el despliegue oportuno, con la maquinaria, con los elementos, con todos los insumos listos, con los apoyos alimentarios, con DIF Sonora, con Bienestar, para poder atender a la población. Que la gente se sienta tranquila, que tomen las medidas preventivas que siempre son indispensables para que nadie se ponga en riesgo. Todo esto coordinado por el gobernador del estado, Alfonso Durazo, quien está atento minuto a minuto de los avances de este fenómeno climatológico y la atención que les estamos dando todas las dependencias, subrayó.
En este despliegue participan autoridades de seguridad de lo tres niveles de gobierno, Protección Civil, Salud, Bienestar y DIF Sonora, así como instituciones federales y organismos encargados de servicios estratégicos, con acciones orientadas a reducir riesgos y garantizar atención ante cualquier eventualidad.
El Gobierno de Sonora hizo un llamado a la ciudadanía a conservar la calma, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil. Como parte de las medidas preventivas, se recomienda evitar cruzar arroyos, ríos o vialidades con acumulación de agua y extremar precauciones durante las lluvias, vientos fuertes y actividad eléctrica.
Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse pendiente de la evolución de “Polo” y de los avisos oficiales que se emitan durante las próximas horas, particularmente ante la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas conforme el fenómeno avance hacia el Golfo de California.
La lista de refugios temporales puede consultarse en: https://www.sonora.gob.mx/images/Lista_de_Refugios_temporales_en_Sonora.pdf