Lorenia Valles destaca el bienestar como eje del gobierno de Sheinbaum

“La presidenta Claudia Sheinbaum es ejemplo de que cuando se gobierna con honestidad, se logran resultados en favor de la gente. A dos años de su mandato, la política de aumento al salario mínimo y los programas de bienestar continúan siendo la fórmula efectiva para reducir la pobreza y las desigualdades”, expresó la senadora de la República con licencia Lorenia Valles.
Luego de la visita de la presidenta de la República a la ciudad de Hermosillo como parte de su gira nacional para presentar su Segundo Informe de Gobierno, Valles Sampedro señaló que el humanismo mexicano es el base de los gobiernos de la Cuarta Transformación.
El humanismo mexicano es el cimiento y la brújula de nuestro proyecto de transformación social. Además de los programas de apoyo, cada carretera, camino artesanal, hospital, escuela u obra hídrica tiene el objetivo de transformar la vida de las personas y de las comunidades en bienestar. En Sonora, los pueblos indígenas y las poblaciones serranas se han beneficiado mucho con obras que facilitan su acceso a los servicios públicos y generan empleos, señaló la legisladora con licencia.
Como bien ha dicho nuestra presidenta: ‘en la Cuarta Transformación el amor se convirtió en política pública’. ¿Qué significa esto? Que los derechos del pueblo están en el centro de las decisiones y cada peso proveniente del erario se invierte en su bienestar. Así, su gobierno no se limitó a continuar los programas de bienestar existentes, sino fortaleció estos derechos constitucionales a través de la Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, así como la becas Rita Cetina y la nueva beca Gertrudis Bocanegra.