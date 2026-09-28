Lorenia Valles destaca el bienestar como eje del gobierno de Sheinbaum

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La senadora con licencia señaló que los programas sociales, el aumento al salario mínimo y las obras de infraestructura forman parte, según afirmó, de una política orientada a reducir la pobreza y las desigualdades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/09/2026 11:58 AM.
En Sonora y editada el 28/09/2026 12:02 PM.