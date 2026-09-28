¡Sheinbaum y Durazo destacan avances para Sonora en bienestar, salud e infraestructura!

El pueblo de Sonora ha sido prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien a dos años de su administración ha beneficiado a más de un millón de sonorenses con programas del Bienestar de la mano del gobernador Alfonso Durazo Montaño, con resultados en justicia social, infraestructura y desarrollo, y soluciones a demandas históricas que mejoran la calidad de vida de familias de todas las regiones.
En la presentación del Segundo Informe de Gobierno, en Hermosillo, la jefa del Ejecutivo federal destacó las acciones que se han concretado en coordinación con la administración estatal, entre ellas la atención al conflicto laboral de Cananea, el Plan Integral de Justicia Ambiental y Social para Cananea y el Río Sonora, así como la restitución de 45 mil 794 hectáreas al pueblo Yaqui como parte de los Planes de Justicia.
El bienestar se ha convertido también en una política de alcance masivo en Sonora. Actualmente, 343 mil 192 adultos mayores reciben una pensión; 52 mil 868 personas con discapacidad cuentan con este apoyo y 10 mil 767 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro. A ello se suman la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años y el programa Salud Casa por Casa, que acerca atención y seguimiento a adultos mayores y personas con discapacidad.
La transformación alcanza de manera directa a la educación: la cobertura de becas se amplió para estudiantes de educación básica, media superior y superior, con 99 mil 116 jóvenes de preparatoria, 113 mil 736 estudiantes de secundaria mediante la Beca Rita Cetina y 97 mil 689 universitarios con la Beca Gertrudis Bocanegra. También se entregan uniformes y útiles escolares a 155 mil 255 niñas y niños de primaria, mientras que La Escuela es Nuestra beneficia a planteles de educación básica y superior.
En infraestructura, el respaldo federal se traduce en obras que modifican la conectividad y la capacidad productiva de Sonora. El Gobierno de México destina este año más de 10 mil millones de pesos al mejoramiento carretero, con proyectos como Bavispe-Nuevo Casas Grandes, Guaymas-Chihuahua y Sonoyta-Puerto Peñasco.
En salud, la coordinación federal-estatal se refleja en nuevos hospitales y unidades médicas para Navojoa, San Luis Río Colorado, Vícam y Puerto Libertad, además de acciones de rehabilitación y equipamiento de infraestructura existente. Durante su mensaje, la presidenta Sheinbaum anunció la rehabilitación integral del Hospital del ISSSTE General Dr. Fernando Ocaranza, en Hermosillo, como resultado de la gestión del gobernador Durazo para dar respuesta a esta demanda por parte de la población derechohabiente.
El campo también forma parte de esta estrategia, con apoyos de Producción para el Bienestar para 5 mil 107 pequeños productores, fertilizantes para 10 mil 879 productores y Sembrando Vida para 4 mil 782 beneficiarios, además de la tecnificación de los distritos de riego.
Ante este balance, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó que los resultados alcanzados en Sonora trascienden la gestión cotidiana para atender necesidades presentes y construir soluciones de largo plazo.
Hay apoyos que se agradecen desde un gobierno y hay otros que quedan registrados en la memoria de todo un pueblo. Por ello lo que hoy le expresamos no es un agradecimiento protocolario, es algo mucho más profundo, es el reconocimiento de un pueblo que sabe que usted estuvo presente cuando había necesidades urgentes, de un pueblo que sabe que nos ha ayudado también a construir soluciones para las siguientes generaciones. Gracias presidenta, subrayó el gobernador.
Vamos a seguir trabajando por el pueblo de Sonora y por el pueblo de México. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Me siento muy protegida, no hay divorcio entre pueblo y gobierno; gobierno y pueblo unidos, jamás seremos vencidos. ¡Qué viva Sonora, que viva México!, enfatizó la presidenta.