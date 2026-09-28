¡Sheinbaum y Durazo destacan avances para Sonora en bienestar, salud e infraestructura!

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La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo resaltaron acciones coordinadas en Sonora durante el balance de los primeros dos años de la administración federal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/09/2026 10:13 AM.
En Sonora y editada el 28/09/2026 10:18 AM.