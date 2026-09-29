Colectivas feministas colocan mantas en Nogales y Hermosillo por el aborto legal

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En el marco del 28 de septiembre, organizaciones feministas exigieron al Congreso de Sonora avanzar en la despenalización del aborto y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/09/2026 09:45 AM.
En Sonora y editada el 29/09/2026 09:54 AM.