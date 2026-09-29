Colectivas feministas colocan mantas en Nogales y Hermosillo por el aborto legal

En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, colectivas feministas desplegaron mantas en distintos puntos de Hermosillo y Nogales para exigir al Congreso de Sonora avanzar en la despenalización del aborto.
En Nogales, las mantas fueron colocadas en el muro fronterizo con Estados Unidos, el Monumento a la Razón y el Monumento a Luis Donaldo Colosio. En Hermosillo, la acción se realizó en las escalinatas de la Universidad de Sonora y el Cerro de la Campana.
Las organizaciones señalan que Sonora mantiene penalizado el aborto y piden armonizar la legislación estatal con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con el Código Penal de Sonora vigente, quien procure su aborto puede enfrentar de uno a seis años de prisión, salvo las causales previstas por la propia legislación.
Las colectivas también demandan educación integral en sexualidad y acceso efectivo a servicios de aborto seguro.