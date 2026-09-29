¡Lorenia Valles asume coordinación en Sonora! Llama a seguir el trabajo de Durazo y Morena

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La senadora con licencia recibió la constancia como coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora y llamó a mantener la unidad rumbo a 2027

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/09/2026 10:22 AM.
En Sonora y editada el 29/09/2026 10:25 AM.