¡Lorenia Valles asume coordinación en Sonora! Llama a seguir el trabajo de Durazo y Morena

Este lunes, Lorenia Valles fue designada como coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, luego de recibir la constancia de acreditación de manos de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.
Durante su mensaje, Valles Sampedro reconoció el esfuerzo realizado para conducir el proceso interno con unidad, así como la participación de las y los aspirantes Javier Lamarque, Célida López, Omar del Valle, María Dolores del Río y Froylán Gámez.
Este proceso se caracterizó por la madurez política y la altura de miras, avanzando con unidad y poniendo por delante a nuestro movimiento de transformación. Respeto mucho a mis compañeras y compañeros aspirantes, porque su liderazgo y compromiso han contribuido a que la Cuarta Transformación esté en el cariño de las y los sonorenses, señaló.
No tengo derecho a fallar ni a hacer menos de lo que ya hemos logrado. El presidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum —¡la primera de México y la mejor del mundo!— y el gobernador Alfonso Durazo nos han puesto el ejemplo. (…) Nuestra responsabilidad histórica ahora es continuar con el legado de la Cuarta Transformación, dijo.
Asumo esta Coordinación con la responsabilidad de seguir recorriendo el estado junto a ustedes: casa por casa, plaza por plaza, municipio por municipio. (…) Y, como hasta ahora lo hemos hecho, solo podremos lograrlo con la unidad que demandan las causas de nuestro movimiento, que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y representa la esperanza, el amor al prójimo y la justicia social, concluyó Valles Sampedro.