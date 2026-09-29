¡Más de 300 mdp para obras en Sonora! Durazo impulsa infraestructura social y deportiva

Con el compromiso de seguir transformando Sonora y atender de manera cercana las necesidades de las comunidades, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha impulsado una política de atención directa a los municipios, con una inversión de 300 millones de pesos este 2026, priorizando recursos para obras de infraestructura social y deportiva.
El mandatario estatal señaló que, a través del programa Gestión Emergente Transforma Sonora, del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) se ha logrado llegar a municipios y comunidades que durante años no habían recibido respuesta a diversas necesidades de infraestructura, haciendo posible la realización de obras que representan importantes beneficios para sus habitantes.
Para este ejercicio, Gestión Emergente Transforma Sonora cuenta con un presupuesto anual de más de 300 millones de pesos, recursos que son distribuidos de manera responsable, estratégica y de acuerdo con las necesidades prioritarias de cada municipio. A mitad de año, Cecop ha concretado un total de 21 obras, con una inversión de 28 millones 170 mil 517 pesos, enfocadas en mejorar espacios de uso comunitario, deportivo y social.
Entre las obras más relevantes se encuentra la rehabilitación general del campo de béisbol de la Unidad Deportiva Ramón Cebreros, en Cajeme, la rehabilitación general de kiosko en la plaza 13 de julio, en Guaymas, así como la rehabilitación de espacios en las instalaciones del Templo de San Ignacio de Loyola, en Villa Hidalgo, acciones que permiten recuperar y dignificar espacios de encuentro y convivencia para las familias.
De igual manera, Cecop ha fortalecido la infraestructura deportiva de los municipios, sumándose al impulso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado a la recuperación de espacios públicos y a la promoción del deporte mediante iniciativas como el Mundial Social. En este rubro, se realizaron 53 canchas multifuncionales, con una inversión total de 16 millones 769 mil 19 pesos, una acción que para el Gobierno de Sonora representa una prioridad para fomentar la convivencia, la actividad física y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.
Con estas acciones, el gobernador Durazo refrenda su compromiso de continuar llevando obra pública a cada región de Sonora, atendiendo de manera directa las necesidades de los municipios y procurando que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura útil, funcional y de beneficio directo para las comunidades, bajo una visión de gobierno que coloca el bienestar de las familias sonorenses en el centro de sus decisiones.