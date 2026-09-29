¡Más de 300 mdp para obras en Sonora! Durazo impulsa infraestructura social y deportiva

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El programa Gestión Emergente Transforma Sonora contempla más de 300 millones de pesos en 2026; a mitad de año reporta 21 obras por 28.17 mdp y 53 canchas multifuncionales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/09/2026 10:01 AM.
En Sonora y editada el 29/09/2026 10:05 AM.