Sonora refuerza atención médica ante posibles efectos de “Polo” en Guaymas

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), desplegó personal hacia Guaymas y las localidades cercanas para reforzar la atención ante posibles afectaciones por la tormenta Polo.
Un contingente de 60 personas se trasladó hacia el sur de Sonora con siete unidades, entre clínicas móviles, ambulancias, vehículos y camionetas para atender necesidades de la población.
Las acciones contemplan atención en refugios temporales, vigilancia epidemiológica, coordinación de servicios y fortalecimiento de la atención médica en unidades de Guaymas y Empalme durante la contingencia.
Las unidades médicas cuentan con personal de guardia, insumos disponibles y áreas de emergencia habilitadas, mientras ambulancias reforzarán la atención hospitalaria en la región durante la contingencia.
Además, la SSP mantiene personal en Tecoripa, Pueblo Miguel Alemán y Navojoa, con capacidad para movilizar más recursos conforme se presenten afectaciones por las condiciones meteorológicas previstas.
La dependencia llamó a la población a resguardarse y atender indicaciones oficiales, ante lluvias fuertes previstas desde lunes por la tarde hasta martes y principios de miércoles.