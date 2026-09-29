Sonora refuerza atención médica ante posibles efectos de “Polo” en Guaymas

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La Secretaría de Salud desplegó 60 personas y siete unidades hacia Guaymas y Empalme para atender a la población durante la contingencia meteorológica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/09/2026 09:39 AM.
En Sonora y editada el 29/09/2026 09:45 AM.