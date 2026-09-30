¡Lorenia Valles habla tras su designación! “Hoy comienza una nueva etapa”

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La nueva coordinadora estatal de los Comités de la Transformación en Sonora destacó la participación ciudadana en el proceso interno y llamó a mantener la unidad dentro de Morena

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/09/2026 12:13 PM.
En Sonora y editada el 30/09/2026 12:26 PM.