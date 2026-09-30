¡Lorenia Valles habla tras su designación! “Hoy comienza una nueva etapa”

En entrevista con medios de comunicación nacionales, Lorenia Valles compartió su opinión sobre los resultados del proceso interno donde fue elegida coordinadora de los Comités de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora.
Fui elegida coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora a través del método de encuesta, como en las otras entidades federativas. Lo más valioso de este instrumento de toma de decisiones es que incluyó a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. La apertura a la participación y la transparencia de sus resultados bajo la conducción de nuestras dirigentas Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, garantizan la legitimidad del proceso interno, expresó.
Fue un proceso competitivo, pues las y los aspirantes representan liderazgos fundamentales para nuestro proyecto de transformación social. En cada etapa prevaleció la unidad porque el movimiento es más grande que cualquier aspiración personal; y lo que importa no es el cargo, sino el encargo. A partir de hoy, somos un solo equipo y seguiremos defendiendo los logros de la Cuarta Transformación, continuó la sonorense.
Fue un proceso competitivo, pues las y los aspirantes representan liderazgos fundamentales para nuestro proyecto de transformación social. En cada etapa prevaleció la unidad porque el movimiento es más grande que cualquier aspiración personal; y lo que importa no es el cargo, sino el encargo. A partir de hoy, somos un solo equipo y seguiremos defendiendo los logros de la Cuarta Transformación, continuó la sonorense.
Es importante reconocer y defender los avances alcanzados por los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo. Desde Sonora seguiremos trabajando con unidad, responsabilidad y compromiso para consolidar la transformación y contribuir a que sus beneficios lleguen a todas y todos. Hoy comienza una nueva etapa: con unidad, organización y rumbo claro, seguiremos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora” concluyó.