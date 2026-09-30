¡Polo golpea Sonora! Durazo mantiene sesión permanente y activa 144 albergues

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El gobernador Alfonso Durazo encabezó el Comité de Operaciones de Emergencias ante el paso del ciclón, mientras autoridades mantienen vigilancia en las zonas con mayores acumulados de lluvia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/09/2026 11:23 AM.
En Sonora y editada el 30/09/2026 11:41 AM.