¡Continúa el operativo por las lluvias! Evacúan comunidades y refuerzan rescates en Navojoa

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Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen acciones de auxilio en zonas afectadas de Navojoa, mientras la CFE reporta un avance del 97% en el restablecimiento del servicio eléctrico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 11:07 AM.
En Sonora y editada el 01/10/2026 11:11 AM.