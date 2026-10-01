¡Continúa el operativo por las lluvias! Evacúan comunidades y refuerzan rescates en Navojoa

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), bajo la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño, realizó una reunión de seguimiento con presidentes municipales para evaluar las afectaciones y necesidades de los municipios derivados de las recientes lluvias.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen acciones de atención y apoyo a la población afectada.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el Plan DN-III-E, apoyan en la evacuación de personas en las comunidades de Bacabachi y Jirocobampo, en el municipio de Navojoa. También se realizan recorridos de rescate en las comunidades de Capohuiza y Tesia, debido al incremento de los niveles de agua ocasionado por las lluvias.
Los trabajos han sido supervisados por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y se cuenta con el apoyo de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Policía Estatal y municipal, Defensa, Bomberos de Navojoa y autoridades municipales de Protección Civil.
Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó el restablecimiento del suministro eléctrico a 88 mil 59 usuarios, equivalente al 97% del total de usuarios afectados.
El coordinador estatal de Protección Civil, Daniel Abraham Gámez Martínez, informó que se mantiene el despliegue y movimiento constante de personal hacia las zonas que presentan afectaciones, con el objetivo de fortalecer las labores de atención y auxilio a la población.
La CEPC exhorta a la población a mantener precaución, evitar zonas de riesgo y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.