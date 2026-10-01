Durazo despliega miles de trabajadores y 969 unidades para atender daños

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El gobernador Alfonso Durazo recorrió zonas afectadas de Navojoa y Guaymas, donde se mantiene un operativo con 6 mil 517 personas y 969 vehículos para auxiliar a familias, reparar infraestructura y restablecer servicios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 11:17 AM.
En Sonora y editada el 01/10/2026 11:31 AM.