Durazo despliega miles de trabajadores y 969 unidades para atender daños

En atención inmediata a los municipios y comunidades más impactados tras el paso del huracán “Polo” por el sur de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño realizó un recorrido por las zonas de mayor afectación en Navojoa y Guaymas para desplegar acciones de apoyo y reparación de daños a las familias damnificadas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
El titular del Ejecutivo estatal, junto a personal de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional y los presidentes municipales de Guaymas y Navojoa, Karla Córdova González y Jorge Elías Retes, señaló que, actualmente trabajan 6 mil 517 personas de dependencias municipales, estatales, y federales, con el respaldo de 969 vehículos y unidades destinadas a labores de auxilio, rehabilitación de infraestructura, suministro de agua, alimentos, entrega de víveres, y atención de caminos y comunidades.
He instruido a todo mi gobierno a mantener la atención en las zonas que lo requieren, dar seguimiento puntual a cada reporte y acompañar a las familias que así lo necesiten. Reconozco y agradezco el trabajo coordinado de las autoridades municipales, estatales y federales que continúan sumando esfuerzos en beneficio de la población. Seguiremos trabajando de manera cercana y responsable atendiendo las necesidades de nuestra gente y manteniendo informada a la población, indicó el gobernador Durazo Montaño.
Como parte de estas acciones destacan la apertura de brechas con maquinaria pesada en Álamos, el censo y levantamiento de información sobre afectaciones, trabajos de reparación de infraestructura en municipios como Huatabampo, la organización de maquinaria para atender las necesidades en Navojoa, así como labores para atender deslaves en la zona de Tecoripa.
De igual manera, se brinda abastecimiento de agua mediante pipas, distribución de víveres y atención a comunidades con dificultades de acceso, además de trabajos de reparación de infraestructura carretera y del malecón en las zonas donde se registraron daños.
Como parte de las acciones preventivas y de protección a la población, mil 128 personas fueron trasladadas a refugios temporales en los municipios de Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Bácum y Etchojoa.
El inventario operativo contempla reportes de afectaciones y acciones de atención en Empalme, Guaymas, Benito Juárez, Álamos, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto, Etchojoa, Navojoa, Cajeme, Bácum, Suaqui Grande, Bavispe, Yécora y Hermosillo, además de actividad operativa registrada en Moctezuma.
El gobernador Alfonso Durazo llamó a todas las instituciones a mantener presencia en territorio y coordinación permanente, con el objetivo de atender de manera oportuna cada reporte y acompañar a las familias que requieran apoyo.