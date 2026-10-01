Policía Estatal entra al rescate! Apoyan a familias afectadas por las lluvias en Sonora

Ante las precipitaciones registradas en territorio sonorense, grupos operativos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) mantienen un despliegue permanente para brindar auxilio, protección y apoyo a la ciudadanía en las zonas con mayores afectaciones.
Las labores de asistencia se han intensificado en municipios como Benito Juárez, Empalme, Guaymas y Navojoa, entre otros, donde elementos de la PESP apoyan en el traslado seguro de familias que se encuentran en zonas inundadas hacia los refugios temporales habilitados por el Gobierno de Sonora.
Como parte de estas acciones, los elementos utilizan vehículos terrestres y acuáticos para ingresar a sectores afectados, apoyar a quienes requieren salir de áreas de riesgo y facilitar su traslado a lugares seguros.
Estas labores se realizan en coordinación con autoridades de seguridad, emergencias y Protección Civil de los tres niveles de gobierno, manteniendo comunicación permanente para ampliar la capacidad de respuesta y atender oportunamente las zonas que requieren mayor apoyo.
La PESP continuará con presencia operativa y labores de auxilio mientras persistan las condiciones derivadas de las lluvias, priorizando en todo momento la seguridad y protección de las familias sonorenses.
Reiteran el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y utilizar la línea de emergencias 9-1-1 para reportar cualquier situación de riesgo.