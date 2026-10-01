Policía Estatal entra al rescate! Apoyan a familias afectadas por las lluvias en Sonora

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Elementos de la PESP utilizan vehículos terrestres y acuáticos para auxiliar y trasladar a familias de zonas inundadas hacia refugios temporales en municipios afectados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 11:11 AM.
En Sonora y editada el 01/10/2026 11:17 AM.