¡Reconocen a las mujeres que hacen historia en Sonora! Abren convocatoria para la Presea 2026

A partir de este jueves, el Congreso de Sonora abrió la convocatoria para recibir postulaciones a la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2026, reconocimiento que distingue la labor, trayectoria y aportaciones de mujeres que han destacado en diversos ámbitos de la vida estatal. El periodo de recepción permanecerá abierto hasta el 15 de octubre.
La convocatoria contempla 12 categorías: Política Sonorense, Trabajo Social y de Obras Asistenciales y Filantrópicas, Investigación Histórica o en Cualquiera de las Artes, Ciencias e Ingenierías y Ámbito de Tecnologías, Docencia en Cualquier Nivel Educativo del Estado, Función Pública, Ámbito Jurídico, Literatura, Empresaria en el Estado, Periodismo, Ámbito de Salud y Ámbito Deportivo.
Las postulaciones podrán realizarse por dos vías: mediante el formulario electrónico habilitado en la página web del Congreso de Sonora, congresoson.gob.mx, disponible en cualquier horario; o por escrito ante la Oficialía de Partes de la institución, ubicada en avenida Tehuantepec y Allende, sin número, colonia Las Palmas, en Hermosillo, Sonora, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Las propuestas podrán realizarse a favor de una mujer de manera individual y de manera colectiva. En este último caso, el grupo deberá encontrarse legalmente constituido y la presea se entregará como una sola. Cada postulación deberá acompañarse de los datos biográficos de la candidata propuesta y no se podrá inscribir a más de una aspirante por persona.
La recepción de propuestas permanecerá abierta del 1 al 15 de octubre, de acuerdo con las bases establecidas en la convocatoria, y la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2026 será entregada en sesión ordinaria en el salón del Pleno, el 24 de noviembre del presente año.La convocatoria se encuentra disponible en la página oficial del Congreso del Estado de Sonora: congresoson.gob.mx