¡Reconocen a las mujeres que hacen historia en Sonora! Abren convocatoria para la Presea 2026

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El Congreso del Estado abrió el registro de postulaciones para la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2026, con 12 categorías y recepción de propuestas hasta el 15 de octubre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 09:48 AM.
En Sonora y editada el 01/10/2026 09:59 AM.