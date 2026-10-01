¡Salud activa operativo por ‘Polo’! Despliegan equipos en zonas vulnerables de Sonora

Ante la llegada de la tormenta Polo a Sonora, la Secretaría de Salud Pública (SSP) junto a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) desplegó equipos multidisciplinarios para responder a necesidades sanitarias en Guaymas, Empalme, Vícam y comunidades vulnerables de la región.
Los Escuadrones Básicos Territoriales realizan acciones preventivas directamente en comunidades, con información sobre agua potable, alimentos, lavado de manos, mosquitos y garrapatas para evitar enfermedades diarreicas, dengue, rickettsia y signos de alarma de manera oportuna.
Además, entregan Vida Suero Oral, orientan sobre prevención ante inundaciones, identifican necesidades médicas, realizan referencias y brindan información sobre albergues y números de emergencia disponibles para la población afectada local.
Las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva brindan consulta, farmacia, nutrición, atención psicológica, detecciones de diabetes, hipertensión y enfermedades transmisibles, curaciones y orientación preventiva a familias afectadas en Guaymas, también preventivamente.
El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) desplegó ocho elementos, dos ambulancias y un vehículo de primera respuesta; se visitaron áreas afectadas y albergues para atender posibles afectaciones a la salud.
Como parte de la atención sanitaria, la Comisión Estatal de Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) verificó la salubridad de refugios temporales para determinar su capacidad de recepción y realizará fomento sanitario y saneamiento básico posteriormente.