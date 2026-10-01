¡Salud activa operativo por ‘Polo’! Despliegan equipos en zonas vulnerables de Sonora

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La Secretaría de Salud y Protección Civil reforzaron la atención preventiva en Guaymas, Empalme, Vícam y comunidades vulnerables, con brigadas, clínicas móviles y ambulancias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 09:59 AM.
En Sonora y editada el 01/10/2026 10:21 AM.