Trasladan a mujer embarazada durante operativo por ‘Polo’ y recibe atención médica a tiempo

La Secretaría de Salud Pública (SSP) y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron a una mujer embarazada durante las acciones desplegadas por el huracán Polo en Sonora.
La paciente, con 40 semanas de gestación y trabajo de parto, fue evacuada desde una comunidad alejada de Empalme por Protección Civil ante las condiciones meteorológicas adversas.
Posteriormente, personal del CRUM trasladó a la mujer en ambulancia hasta el Hospital General de Guaymas, donde recibió atención médica oportuna y especializada.
En el hospital fue atendida exitosamente, como parte de las acciones coordinadas para proteger a la población vulnerable durante la emergencia.