Trasladan a mujer embarazada durante operativo por ‘Polo’ y recibe atención médica a tiempo

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Una mujer con 40 semanas de gestación y en trabajo de parto fue evacuada de una comunidad alejada de Empalme y trasladada al Hospital General de Guaymas para recibir atención especializada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 10:59 AM.
En Sonora y editada el 01/10/2026 11:07 AM.