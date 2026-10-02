¡Fundación Beatriz Beltrones pinta de rosa a Sonora con causa contra el cáncer!

...

Durante Octubre Rosa 2026, decenas de negocios sonorenses participan con ventas con causa para apoyar a la Fundación Beatriz Beltrones y continuar brindando gratuitamente estudios de mamografía y Papanicolaou, pelucas oncológicas, prótesis mamarias y otros servicios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 12:14 PM.
En Sonora y editada el 02/10/2026 12:20 PM.