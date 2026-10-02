¡Fundación Beatriz Beltrones pinta de rosa a Sonora con causa contra el cáncer!

Con el arranque de Octubre Rosa 2026, la Fundación Beatriz Beltrones, presidida por la Lic. Sylvana Beltrones Sánchez, hace un llamado a la ciudadanía, empresas y negocios locales a sumarse a esta gran causa que busca salvar vidas a través de la detección oportuna del cáncer en la mujer.
Durante todo el mes, decenas de negocios sonorenses se pintan de rosa con ventas con causa. Este año participan, entre otros, Honoré Panadería, Palominos, Dogos del Miami, El Mono Pizzas a la Leña y Que Rollo Sushi, y muchos negocios más que destinarán parte de sus ventas a la Fundación.
Además, la Fundación invita a participar en las actividades preparadas especialmente para este mes:
Gracias a todas las empresas y personas que año con año se unen para hacer la diferencia. Porque cada acción cuenta y cada apoyo puede transformar una vida, expresó Sylvana Beltrones.
También durante este Octubre Rosa 2026 se realizará la agenda de servicios gratuitos de mamografía. Participa, apoya y súmate a la lucha contra el cáncer.