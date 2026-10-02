Gobierno de Sonora coordina acciones de apoyo y recuperación tras el huracán “Polo”

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), mantiene un operativo coordinado con los tres niveles de gobierno para brindar apoyo a las familias y avanzar en la recuperación de las comunidades tras el paso del huracán “Polo”.
Como parte de esta atención, 360 personas reciben apoyo en refugios temporales, donde las autoridades mantienen el acompañamiento mientras continúan las labores de recuperación en sus comunidades.
En estas acciones participan la CEPC, la Secretaría de Bienestar, CECOP, DIF Sonora y la Secretaría de Gobierno, entre otras dependencias. Más de 100 servidoras y servidores públicos realizan recorridos en campo para identificar las necesidades de la población y definir las acciones prioritarias de atención y reconstrucción.
El operativo cuenta con seis mil 517 elementos de los tres niveles de gobierno, más de mil vehículos y 171 equipos de maquinaria pesada, destinados a labores de auxilio, evaluación, limpieza, rehabilitación de caminos y atención a las comunidades.
Entre los trabajos en marcha destaca la reparación del malecón de Huatabampo, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), además de acciones para restablecer la comunicación terrestre en distintos puntos del estado.
En Navojoa y San Ignacio Río Muerto se mantiene el apoyo a las familias y la evaluación de las necesidades comunitarias. En Benito Juárez, Suaqui Grande y Empalme se da seguimiento a las condiciones de puentes y caminos para orientar las labores de recuperación de la conectividad.
En Guaymas se trabaja para restablecer las vías de comunicación en Las Guásimas, Adolfo de la Huerta, El Yaqui y Mariano Escobedo, además de mantener la atención a las familias de La Guarida del Tigre.
Asimismo, se realizan labores de vigilancia y evaluación en Bavispe, Yécora, Bácum y Etchojoa para establecer las prioridades de intervención. También se mantiene vigilancia en la ruta 17, entre Nacozari y Agua Prieta, para contribuir a la seguridad de quienes transitan por este tramo.
El Gobierno de Sonora mantiene la coordinación permanente para acompañar a las familias y avanzar en la recuperación de las comunidades. Se invita a la población a seguir los avisos oficiales, transitar con precaución, evitar zonas que presenten riesgos y utilizar la línea 9-1-1 ante cualquier emergencia.