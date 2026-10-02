Gobierno de Sonora coordina acciones de apoyo y recuperación tras el huracán “Polo”

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Más de 6 mil 500 elementos, mil vehículos y 171 equipos de maquinaria pesada participan en labores de auxilio y recuperación, mientras 360 personas permanecen en refugios temporales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 12:10 PM.
En Sonora y editada el 02/10/2026 12:12 PM.