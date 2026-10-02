Congreso analiza refugios, hidratación y alertas

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El Congreso de Sonora dio trámite a iniciativas sobre protección frente a temperaturas extremas, becas para estudiantes con discapacidad, inteligencia artificial, desarrollo económico y atención psicológica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 11:26 AM.
En Sonora y editada el 02/10/2026 11:32 AM.