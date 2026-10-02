Congreso analiza refugios, hidratación y alertas

En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora dio trámite a iniciativas sobre protección frente al calor extremo, becas para estudiantes con discapacidad, desarrollo económico, uso responsable de la inteligencia artificial y atención psicológica en el ámbito educativo. Asimismo, se presentó un posicionamiento con motivo del Día Mundial del Corazón.
La diputada Alejandra López Noriega presentó ante el Pleno una iniciativa para expedir la Ley para la Protección Integral frente al Calor Extremo para el Estado de Sonora, que contempla medidas de prevención, alertas, refugios climáticos y puntos de hidratación. Además, propuso un exhorto al Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal del Trabajo y proteger a las personas trabajadoras expuestas a altas temperaturas.
El diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza dio lectura a una iniciativa presentada junto con el diputado Julio César Navarro Contreras, ambos de Morena, para ampliar al nivel de educación superior las becas especiales destinadas a estudiantes con discapacidad y establecer que estos apoyos no se limiten por el tipo de discapacidad.
Por otra parte, los diputados Rubén Refugio González Aguayo (PT) y Omar Francisco del Valle Colosio (PVEM) propusieron la realización anual de un Parlamento para el Fomento del Desarrollo Económico del Estado de Sonora, con la participación de los sectores productivo, empresarial, académico y social. Las propuestas surgidas de este ejercicio serían analizadas para determinar su viabilidad y, en su caso, incorporarlas a una agenda legislativa con seguimiento público.
En materia de inteligencia artificial, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu, a nombre del grupo parlamentario del PRI, propuso establecer protocolos para su uso en la administración pública estatal. Estos contemplan medidas de prevención, supervisión humana y respuesta ante posibles riesgos, así como mecanismos para pausar, suspender o terminar su utilización cuando se detecten resultados perjudiciales.
Asimismo, el diputado Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) presentó una iniciativa para garantizar servicios gratuitos, universales, oportunos y confidenciales de atención psicológica para estudiantes, desde la educación inicial hasta el nivel superior. La propuesta contempla diversas acciones y la implementación de un programa estatal de atención psicológica en el ámbito educativo.