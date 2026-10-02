¡Sonora lidera la producción minera de México! Ocupa primer lugar en cobre y oro

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Durante julio de 2026, Sonora produjo 48 mil 984 toneladas de cobre y 2 mil 79 kilogramos de oro, colocándose en el primer lugar nacional en ambos minerales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 11:34 AM.
En Sonora y editada el 02/10/2026 11:38 AM.