¡Sonora lidera la producción minera de México! Ocupa primer lugar en cobre y oro

Sonora reafirma su liderazgo como potencia minera de México al colocarse en el primer lugar nacional en producción de cobre y oro durante julio de 2026, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mandatario estatal señaló que la vocación minera de Sonora representa una de las principales fortalezas de su economía y un sector estratégico para el desarrollo productivo de la entidad, al mantener una participación relevante en minerales como cobre, oro, plata, zinc y barita.
De acuerdo con los datos correspondientes a julio, en producción de oro, la entidad también encabezó el ranking nacional al registrar dos mil 79 kilogramos, volumen equivalente a aproximadamente 38.6 por ciento del total producido en México durante el periodo.
Sonora produjo 48 mil 984 toneladas de cobre, equivalentes a alrededor del 78.4 por ciento de la producción nacional, manteniéndose en el primer lugar del país. Esto significa que cerca de ocho de cada diez toneladas de cobre producidas en México tuvieron origen en territorio sonorense.
El gobernador Durazo resaltó además la diversificación de la actividad minera sonorense, al ubicarse el estado en el segundo lugar nacional en producción de barita, con siete mil 714 toneladas; tercer lugar en zinc, con nueve mil 590 toneladas; y cuarto lugar en plata, con 62 mil 362 kilogramos.
Estos resultados refrendan el compromiso y la confianza que depositan las empresas mineras para producir en el estado y el peso de Sonora dentro de la estructura productiva nacional, así como su posición estratégica en una actividad fundamental para las cadenas industriales de México, con liderazgo nacional en cobre y oro y una presencia destacada en otros minerales metálicos y no metálicos.