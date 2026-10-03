¡Sonora va por 67 mil viviendas! Más de 29 mil ya están en construcción

Garantizar que más familias sonorenses tengan acceso a una vivienda digna y a un patrimonio propio se ha consolidado como una de las principales prioridades del gobierno de Alfonso Durazo Montaño, quien, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanza hacia la meta de alcanzar 67 mil viviendas durante su administración.
El mandatario estatal destacó que actualmente más de 29 mil 300 viviendas se encuentran en construcción en diferentes municipios de la entidad y más de 7 mil 500 están en etapa de proyecto.
Estas acciones representan un avance significativo en la estrategia impulsada por el gobernador Durazo para reducir el rezago de vivienda y ampliar las oportunidades de bienestar para miles de familias que durante años enfrentaron dificultades para acceder a una casa propia.
El respaldo y la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han fortalecido los proyectos de vivienda en Sonora y permitido sumar esfuerzos para garantizar el derecho de las familias a contar con un hogar digno, accesible y seguro.
A la construcción de nuevas viviendas se suma la entrega de más de 39 mil escrituras durante la actual administración estatal, brindando certeza jurídica y seguridad patrimonial a miles de familias sonorenses.
Para el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el acceso a una vivienda representa uno de los pilares fundamentales para transformar la vida de las familias, al generar condiciones de seguridad, estabilidad y mayores oportunidades para construir un mejor futuro.
Con una meta de 67 mil viviendas durante su sexenio, la administración estatal consolida una política integral que no solo contempla la construcción de nuevos hogares, sino también acciones para brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las y los sonorenses.