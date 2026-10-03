¡Sonora va por 67 mil viviendas! Más de 29 mil ya están en construcción

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El Gobierno de Sonora mantiene como meta alcanzar 67 mil viviendas durante la administración estatal; actualmente más de 29 mil 300 están en construcción y otras 7 mil 500 se encuentran en etapa de proyecto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/10/2026 11:02 AM.
En Sonora y editada el 03/10/2026 11:04 AM.